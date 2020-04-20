SES Malatya Şube Başkanı Doğan: 3 kişi için bir siperlik var, hangisi kullanacak?

SES Malatya Şube Eş Başkanı Sakine Doğan, kentteki duruma dair "3 kişinin çalıştığı yerde bir siperlik, bir tulum var. Bu malzemeyi hangisi kullanacak?" diye sorarak, sağlık çalışanlarının eksiklerinin giderilmesini istedi.

Sağlık ve Sosyal Emekçileri Sendikası (SES) Malatya Şube Eş Başkanı Sakine Doğan, koronavirüs salgınına ilişkin kentteki duruma dair Mezopotamya Ajansına (MA) konuştu.

Kentteki Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesinin pandemi hastanesi olarak kullanıldığını ve kimi hastanelerin ise bazı birimlerinin pandemi için ayrıldığını dile getiren Doğan, vaka sayısının artışı ve salgının çok sayıda sağlık çalışanına bulaşmış olmasından endişe duyduklarını belirtti. Kentteki vakalara ilişkin ilgili kurumlardan kendileriyle herhangi bir bilginin paylaşılmadığına dikkati çeken Doğan, sağlık çalışanlarına bilgi paylaşılmaması noktasında ise baskı ve mobbing uygulandığını söyledi. Yine, görevleri dışında farklı şekillerde görevlendirilmek istenen sağlıkçıların bu duruma itiraz ettiklerini ifade eden Doğan, söz konusu sağlıkçıların ise “Yerinizi değiştiririz. Soruşturma açarız. Ceza veririz” şeklinde tehditlere maruz kaldıklarını kaydetti.

Sakine Doğan | Fotoğraf: MA

EKİPMAN EKSİKLİĞİ

Doğan, söz konusu baskıların yanı sıra kentteki sağlık çalışanlarının halen ekipman eksikliği yaşadığını dile getirdi. Doğan, maskelerin imza karşılığında verildiğini ve acil servis ile aile sağlık merkezinde (ASM) çalışan sağlıkçıların ekipman sıkıntısının giderilmediğine vurgu yaptı. Sağlık merkezinde birim başına 10 günde bir paket maske, bir adet tulum ve bir adet de siperlik verildiğini kaydeden Doğan, “Bir birimde bir hekim, bir sağlık çalışanı ve bir de yardımcı personel var. 3 kişinin çalıştığı yerde bir siperlik bir tulum var. Bu malzemeyi hangisi kullanacak? Dışarıya sağlık malzemelerinin gönderildiğini ya da satıldığını görüyoruz. Eğer bunlar dışarıya satılıyorsa ve elimizin altında satabilecek kadar ekipman var ise, buradaki sağlık çalışanlarına da yetiştirilmesi gerekir” dedi.

TESTLERİN YETERSİZLİĞİ

Doğan, ayrıca sağlık çalışanlarının yeterli testlere tabi tutulmadıkları, beslenme ve dinlenme şartlarında ise iyileşme yapılmadığına dikkati çekti. Sağlık çalışanlarına 5 günde bir test yapılması gerektiğini söylemelerine rağmen yeteri kadar test yapılmadığını ifade eden Doğan, şunları söyledi: “Salgına hazırlıksız yakalandık. Verilen eğitimlerde yetersiz kaldık. Olası bir koronavirüs vakasına karşı ilk olarak nasıl müdahale edileceği, yine temas halinde neler yapabileceğimiz anlatılmadı. Bu konuda hâlâ geç kalınmış değil. Bunun için eğitimler şimdi bile verilebilir. Önceden birinci basamakta koruyucu sağlık hizmetleri birimlerimiz vardı. Bu hatanın kontrol edilmesinde çok iyiydi. Bunun tekrardan uygulanması gerekiyor. Çünkü insanlar hastalandıktan sonra artık çok daha zorlu bir süreç başlamış oluyor. O yüzden birinci basamak koruyucu hekimlik hizmetlerine bir an önce geçilmesi gerekiyor.”

İZOLASYON İÇİN ÜCRETLİ İZİN

“Hep sosyal izolasyon deniliyor. Peki, bunu nasıl sağlayacağız” diyen Doğan, şöyle devam etti: “65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin evden çıkmaması gerektiği söyleniyor. Ama aynı evde dışarıda çalışan insanlar var. Peki, bu insanlar ne olacak? Dışarıda çalışmadan gelen insanlar sonuç itibarıyla eve geliyor. Çalışan insanların ücretli izne ayrılması gerekiyor. İnsanlar açlık, borçlarını ödeyememe ve geleceğe dair kaygılar olmazsa evde kalacaktır. Salgının ciddi bir şekilde anlatılması gerekiyor. Yine, insanlara maske takın deniliyor. Peki, insanlar maskeyi nerede bulacak? Halk hâlâ maskeye ulaşmış değil." (Malatya/MA)

Türkiye'de koronavirüs: 2017 ölüm, 86 bin 306 vaka | Öne çıkan gelişmeler (20 Nisan)

İTO: İstanbul’da enfekte olan sağlık çalışanı sayısı 2 bine yaklaştı