Öztrak: Hükümet Adana’daki sahra hastanesi mühürleyerek vizyonsuzluğunu ortaya koydu

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Hükümet Adana’daki sahra hastanesi yerini mühürleyerek, her şeyden önce liyakatten, vizyondan ne kadar uzak olduğunu ortaya koymuştur" değerlendirmesinde bulundu.

Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın yaptırdığı sahra hastanesinin mühürlenmesine tepki gösteren Öztrak, şunları söyledi:

"Vizyon ve liyakat sahibi her yönetici bir krizle mücadele ederken ortaya çıkabilecek ihtiyaçları öngörür ve hazırlık yapar. Bu çerçevede Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız, en kötü senaryoya hazırlıklı olmak ve gerektiğinde Sağlık Bakanlığına teslim etmek üzere şehirdeki uygun bir fuar alanını, tüm alt yapısıyla beraber tedbiren sahra hastanesi olarak hazırlamıştır. Bu salgında dünyanın en gelişmiş ülkelerinde de fuar alanları, kamuya açık parklar vb. mekanlarda, sahra hastanesi alt yapısı hazırlanmakta, gerektiğinde de faaliyete alınmaktadır. Takdir edilmesi gereken bu öngörü ve hizmet, hükümetin husumetini çekmiştir. Hükümet Adana’daki sahra hastanesi yerini mühürleyerek, her şeyden önce liyakatten, vizyondan ne kadar uzak olduğunu ortaya koymuştur. Bu salgın sürecinde hükümetin vizyonsuzluk örnekleriyle sık sık karşılaştık. Sınırların kapatılmasındaki gecikmeler, umreden dönenlerle ilgili tedbir alınmaması, ilk sokağa çıkma yasağında yaşananlar, zorunlu maske krizi, İstanbul’da yandaşlarına iş ve rant yaratma hırsıyla kalkıp Atatürk Havalimanının pistleri üzerine hastane yapmak ve hava ulaşımında gelecekte dar boğaz tehlikesi yaratmak hep bu vizyonsuzluğun ve kapasitesizliğin sonucudur." (HABER MERKEZİ)

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