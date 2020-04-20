Oya Ersoy: Ölüm oranları arttı, artışın kovid-19 ile ilişkisi incelenmeli

İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Türk Toraks Derneği’nin 2020 yılı ile 2016, 2017, 2018, 2019 yıllarının ilk üç ayındaki defin sayılarını açıkladığı rapor hakkında Sağlık Bakanlığı’na soru önergesi verdi. Türkiye’deki vakanın açıklandığı ilk günden itibaren ölüm oranlarındaki, COVID-19 vakaları dışındaki artış, açıklanan verilerin şeffaflığı açısından şüphe uyandırdığını ifade eden Ersoy; Türk Toraks Derneği’nin yaptığı çalışmaya göre; sağlık istatistiklerine yönelik incelemeleri sırasında, iki ildeki ortalama ölüm oranlarında daha önceki yıllara kıyasla önemli artışlar saptanmış olduğunu belirtti.

“ÖLÜM ORANLARINDA CİDDİ BİR ARTIŞ SÖZ KONUSU”

Türk Toraks Derneği’nin yaptığı çalışma doğrultusunda; E-Devlet defin verilerini kullanarak çıkartılan istatistiklere göre 2020 yılı ile 2016, 2017, 2018, 2019 yıllarına ait defin sayılarının karşılaştırıldığını ifade eden Ersoy şunları söyledu; “Yapılan istatistiksel analizlere göre 2020 yılının özellikle 10. haftasından itibaren İstanbul’da ölüm sayılarında haftalık %10 oranında bir artış gözlenmiş ve yılın 15. haftasında (6-12 Nisan 2020), toplam haftalık defin sayısının 2222’ye ulaştığı görülmüştür. Bu sayı, 2019 yılı için 1425 iken, 2018 yılı için 1460, 2017 yılı için 1464, 2016 için ise 1389’dur. Sağlık Bakanlığı, aynı haftaya ait Covid-19 nedenli ölüm sayısını tüm Türkiye için 624 olarak bildirmiştir.”

Önerge metninde derneğin verilerine yer veren Ersoy; “Derneğin yaptığı çalışmada da görüldüğü üzere geçmiş yıllara göre 2020 yılında her hafta 800 kişinin fazladan ölmesi ve bu sayının COVID-19 ölüm verilerinin de çok üzerinde olması endişe verici düzeydedir.” ifadelerini kullandı.

TRABZON’DA ÖLÜM HIZI %25,3 ARTTI

Türk Toraks Derneği’nin Trabzon’daki incelemesine de yer verilen önergede 2020 yılı ocak ayının ilk haftası ile şubat ayının son haftası arasında 2016-2019 yıllarına göre Trabzon ilinde de ölüm oranında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artış gözlendiğine dikkat çekildiğinin altını çizen Ersoy; “Yine aynı çalışma doğrultusunda defin istatistikleri incelendiğinde, 2020 yılının ilk 9 haftası için ölüm hızındaki haftalık artış yüzde 25,3 oranında bulunmuştur. Trabzon ilindeki haftalık toplam ölüm sayısı, 9.haftada 102’ye ulaşırken aynı dönemler için 2016 ile 2019 yılları arasında bu sayı 31-45 arasında olduğu sonucuna varılmıştır” dedi.

"ÖLÜMLERDEKİ ARTIŞLAR DERHAL İNCELENMELİDİR"

Türkiye’deki vakanın açıklandığı ilk günden beri ölüm oranlarındaki artışın dikkat çektiğini ifade eden Ersoy; hekimlerin ve bilim insanlarının yaptığı çalışmalara ve söylediklerine kulak verilmesi gerektiğini ve resmi verilere göre COVID-19 ile ilişkili ölüm istatistikleri ile örtüşmeyen ve geçen yıllara göre olağandışı bir artış gösteren ölüm oranlarının incelemeye alınması gerektiğini belirtti.

OYA ERSOY’UN SAĞLIK BAKANI’NA YÖNELTTİĞİ SORULAR

Resmi verilere göre COVID-19 ile ilişkili ölüm istatistikleri ile örtüşmeyen ve geçen yıllara göre olağandışı bir artış gösteren ölüm oranlarının incelemek için çalışma başlattınız mı? İstanbul’da 6-22 Nisan tarihleri arasında COVID-19 sebebi ile kaç kişi hayatını kaybetmiştir? İstanbul’da 6-22 Nisan tarihleri arasında doğal ölüm (bulaşıcı hastalık) sebebi ile kaç kişi hayatını kaybetmiştir? İstanbul’da 6-22 Nisan tarihleri arasında ölüm sebebinde bulaşıcı hastalık yazıyor olmasına rağmen vefat eden kaç yurttaşımız COVID-19 sebebi ile vefat eden kişiler gibi defnedilmiştir? Trabzon’da 2020 yılının ilk dokuz haftasında COVID-19 sebebiyle kaç kişi vefat etmiştir? Trabzon’da 2020 yılının ilk dokuz haftasında doğal ölüm (bulaşıcı hastalık) sebebiyle kaç kişi vefat etmiştir? Trabzon’da 2020 yılının ilk dokuz haftasında ölüm sebebinde bulaşıcı hastalık yazıyor olmasına rağmen vefat eden kaç yurttaşımız COVID-19 sebebi ile vefat eden kişiler gibi defnedilmiştir? (HABER MERKEZİ)

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