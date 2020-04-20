Kabine toplantısı başladı, Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

Erdoğan'ın Tarabya'daki Huber Köşkü'nden katıldığı toplantı saat 15.12'de başladı. Toplantı, dördüncü kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Koronavirüs gündemli toplantıda son durum ve atılacak yeni adımlar kapsamında Sağık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması bekleniyor.

DÖRT GÜNLÜK YASAK MASADA

Toplantıda ilk olarak 23-24-25-26 Nisan'ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi önerisi tartışılacak.

Önerilerden birinin de 23-24 Nisan'da dışarıdaki yoğunluğun artmaması için sadece marketlerin açık kalması ve diğer iş yerlerinin tamamının kapalı olması.

RAMAZAN AYI TEDBİRLERİ

Öte yandan Ramazan ayı tedbirleri de masada.

Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazının camilerde kılınmayacağını duyurmuştu. Aynı zamanda vatandaşların iftar daveti yapmamaları çağrısında bulunmuştu.

Bu konu da Kabinenin önemli başlıkları arasında. (HABER MERKEZİ)

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