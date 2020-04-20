20 Nisan 2020 16:01

Ekoloji örgütleri: Yaşam mücadelesi verenler tehdit altında

Salda Gölü'ne millet bahçesi projesine karşı açıklamaları ile tanınan Burdur Yeşilova Belediye Başkanı ve eşine yönelik silahlı saldırıya ekoloji örgütleri sert tepki gösterdi.

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel Salda Gölü önünde

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel | Fotoğraf: Yeşilova Belediyesi

Özer AKDEMİR
İzmir

Salda Gölü'ne Millet Bahçesi projesine karşı açıklamaları ile tanınan Burdur Yeşilova Belediye Başkanı ve eşine yönelik silahlı saldırıya ekoloji örgütleri sert tepki gösterdi. İlk belirlemelere göre bir otel ruhsatının iptali gerekçesiyle yapıldığı ileri sürülen saldırıya ekoloji örgütleri tarafından gösterilen tepkide Salda Gölü hassasiyeti öne çıkarıldı.

DOĞA DÜŞMANLARI İŞ BAŞINDA

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in bu sabaha karşı evleri basılarak silahlı saldırıya uğraması ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Ekoloji Birliği, Başkan Mümtaz Şenel'in Salda Gölü için verdiği mücadele ile tanındığının altı çizdi. "Doğa düşmanları iş başında" başlıklı açıklamada, "Türkiye’nin Maldivleri" olarak bilinen Salda Gölü'nün TOKİ tarafından yapılmak istenen “Millet Bahçesi” adı rant alanı haline getirildiği belirtilerek, "Ayakla basılması bile sakıncalı olan Salda Gölü kumları iş makineleri ile kazınarak başka bir alana nakledilmişti. Bu olay üzerine Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel 'Gölün kumunu geri getireceğiz' demişti. Mümtaz Şenel’in ayrıca Kaymakamlığın isteği doğrultusunda Yeşilova’da uygun olmayan faaliyette bulunan bazı otellerin faaliyetlerini durdurduğu da biliniyor. Dün olduğu gibi bugün de çevre ve doğal yaşam alanlarımızı şirketlerin aç gözlü kar hırsına karşı savunmasız bırakan yasal düzenlemeler ve siyaset, bürokrasi, ticaret ilişkisi ile Türkiye’nin başka yerlerinde de yaşam mücadelesi verenler tehdit altındadır" denildi.

SALDIRGANLARIN CESARET ALDIKLARI ADRES BELLİ

Saldırı olayının Finike’de taş ocakları ile mücadele ederken evlerinde katledilen Ali Ulvi Büyüknohutçu ve eşi Aysin Büyüknohutçu ve Karadeniz sahillerini korumak için hukuk mücadelesi veren Av. Cihan Eren cinayetlerinden farksız olduğunu ifade eden Ekoloji Birliği, "Saldırganların nereden cesaret aldıklarını tahmin etmek zor değildir. AKP hükümeti Mümtaz Şenel ve eşini öldürmeye azmettirenleri bütün bağlantıları ile açığa çıkartmalıdır. Son infaz yasası ile gazeteciler düşünce suçluları hapishanelerde bırakılırken katiller dışarı bırakılmış bu da bu tür saldırıları cesaretlendirmiştir" dedi.

EGEÇEP: PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

EGEÇEP' de aynı konuda yaptığı açıklamada, "Saldırganların en kısa zamanda yakalanarak adalete teslim edilmesini öncelikle talep etmekteyiz. Soruşturmanın, çok yönlü sürdürülerek, bu saldırının ve saldırganların, Salda gölünün çevresinde gerçekleştirilmek istenen imar rantı ile ilişkisi olup olmadığı ortaya çıkarılmalıdır" dedi. Saldırganlar cezalandırılıncaya kadar konunun peşini bırakmayacaklarını belirten EGEÇEP: "Salda Gölü’nün Doğal SİT yapısının bozulmamasını, burasının doğal SİT olmasının yanı sıra ayrıca bir jeolojik miras olarak da tescilini talep ediyoruz" dedi.

"SALDA GÖLÜ VE ONUN SAVUNUCULARI YALNIZ DEĞİLDİR"

Büyük Menderes İnisiyatifi yaptığı açıklamada, Salda Gölü’nün ihale ve ÇED süreçlerinde halkın çıkarları doğrultusunda yer alan Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşine yapılan silahlı saldırıyı kınadıklarını ifade etti.

BMİ Sözcüsü Mustafa Çallıca, "Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, bugüne kadar doğanın ve yaşam alanlarının korunması mücadelesine büyük emekler vermiştir. Salda Gölü’ndeki talan ve haksız işgalde kamusal çıkarların savunucusu olmuştur" hatırlatmasında bulundu. Ne şekilde ve ne yönden olursa olsun belediye başkanı ve eşine yapılmış silahlı saldırıya tepkili olduklarını belirten Çallıca, "Salda Gölü ve onun savunucuları yalnız değildir. Yeşilova Belediye Başkanı şahsında Salda Gölü için ekoloji mücadelesi veren tüm doğa gönüllülerine sonuna kadar destek olmaya devam edeceğiz" sözleriyle Belediye Başkanı Şenel'in yanında olduklarını ifade etti. (Denizli/EVRENSEL)

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel silahlı saldırıya uğradı

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Ekoloji örgütleri: Yaşam mücadelesi verenler tehdit altında

Ekoloji örgütleri: Yaşam mücadelesi verenler tehdit altında

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