Dr. Nuri İdiz, kardeşi gibi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
İzmir’de işyeri hekimliği yapan Dr. Nuri İdiz, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: @nuriidiz'in Twitter hesabından alınmıştır
İzmir’de işyeri hekimliği yapan Dr. Nuri İdiz, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ateş ve nefes darlığı şikayetiyle 26 Mart’ta rahatsızlanarak özel bir hastanede tedavi altına alınan İdiz’in testi ise 1 Nisan günü belli oldu. İdiz, ardından Yeşilyurt Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Durumu kötüye giden İdiz de 6 Nisan’da yoğun bakıma alındı. Böbrek yetmezliği ve tansiyon hastası olduğu belirtilen İdiz bugün yaşamını yitirdi.
İdiz’in ağabeyi Dr. Muharrem İdiz de 1 Nisan’da virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
İzmir Tabip Odası da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Dr. Nuri İdiz’i 20 Nisan 2020 Pazartesi günü Covid-19 nedeniyle kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı. (HABER MERKEZİ)
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