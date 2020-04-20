Avcılar’da mezarlık yanındaki çuvalda bulunan insan kemiklerine Adli Tıp incelemesi

Avcılar'daki Firuzköy Mezarlığı’nın alt tarafındaki boş arazideki bir çuvalda aralarında 1 kafatasının da bulunduğu değişik ebatta 46 insan kemiği bulundu. DNA incelemesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilen kemiklerin, heyelan görülen bölgedeki toprak kayması sonucu ortaya çıktığı, bunları gören bir kişinin toplayarak çuval içerisine koyduğu üzerinde duruluyor.

Edinilen bilgiiye göre, çobanlık yapan Fadime A., 18 Nisan Cuma günü saat 17.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi’ndeki Firuzköy Mezarlığının altından geçen sokağın yanındaki boş arazide hayvanlarını otlatırken gelen pis kokuların nereden yayıldığını merak etti. Boş arazide bir çuval gören Fadime A., bunu açıp baktığında içerisinde kemikler olduğunu görünce polisi aradı. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcılığı’na bilgi verilerek, olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, 1 kafatası ve değişik ebatlarda 46 insan kemiği bulundu. İlk incelemede değişik kişilere ait olduğu belirtilen kemiklerin üzerlerinde dayak sonucu oluşmuş kırık gibi izlere rastlanmadı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Asayiş Büro ekiplerine de bilgi verilirken, kemikler, gerekli incelemelerin yapılabilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na teslim edildi. Bölgede sürekli heyelan görüldüğü, bu kemiklerin de heyelan sonucu bozulan mezardan toprak ile birlikte kaydığı üzerinde duruluyor. (İstanbul/DHA)