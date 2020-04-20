Özyeğin Üniversitesi öğrencileri bahar dönemi ücretlerinin iadesini talep etti

Covid-19 salgını ile birlikte üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte öğrenciler de birçok sorun yaşamaya başladı. İstanbul’da bulunan Özyeğin Üniversitesi uzaktan eğitime başlayan üniversitelerden. YÖK ve üniversite yönetimleri ne kadar sistemin başarılı bir şekilde ilerlediğini iddia etse bile Özyeğin Üniversitesi öğrencileri eğitim ücretleri, derslere erişim imkanları, sınavların belirsizliği gibi birçok sorunla karşı karşıya.

Özyeğin Üniversitesi öğrencileri tarafından öğrenciler arasında iletişimi, dayanışmayı arttırmak ve sorunlar karşısında birlikte mücadele etmek için kurulan Özyeğin Komitesi, bu süreçte öğrencilerinin sorunlarının belirlemek için bir forum açtı. Gerek kampüs imkanlarının kullanılamaması gerek de salgın nedeni ile maddi açıdan zorluk çeken öğrencilerin Bahar Dönemi öğrenim ücretlerinin iadesi talebi 610 öğrencinin doldurduğu bu foruma ciddi şekilde yansıdı. Forumlarda online eğitimden memnun olunmadığı, aksaklıklarının iyileştirilmesi ve bu konuda öğrencilerin fikirlerinin alınması, teknik eksiklik yaşayan öğrencilerin ihtiyaçları üniversite tarafından karşılanarak eşitsizliğin giderilmesi de talep edildi. Forumu dolduran öğrencilerin öne çıkan bir diğer talebi ise çeşitli sıkıntılardan ve eksikliklerden ötürü online eğitimi sürdürmek istemeyen öğrencilerin bahar dönemi ücretsiz bir şekilde dondurma imkanının sağlanmasıydı.

610 öğrenci tarafından doldurulan form yanıtları Özyeğin Komitesi tarafından rapor haline getirilerek; bir açık mektup ile rektörlüğe gönderildi. Rektörlüğe gönderilen açık mektupta bu sürecin tüm üniversite bileşenlerinin ortak çalışmalarıyla ve katılımcılığıyla, şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiği dikkat çekildi.

Özyeğin Üniversitesi öğrencileri adına, Özyeğin Komitesi tarafından Rektörlüğe gönderilen mektup şöyle;

“Özyeğin Üniversitesi Rektörü Esra Gençtürk’e öğrencilerden açık mektup!

Sayın Esra Gençtürk,

Dünyanın dört bir yanında Covid-19 salgını nedeniyle can kayıpları yaşanmakta ve buna dair ciddi önlemler alınmaktadır. Salgın nedeniyle ülkemizde de eğitim online olarak devam etmektedir.

Bu online eğitim sürecinde yaşanabilecek sıkıntılar olduğunu, olabileceğini bilmekle birlikte öğrencilerin de salgın tehlikesi altında yaşadığı ve birçok öğrencinin ailelerinde dışarı çıkarak çalışanlar olduğu da gözetilerek biz öğrencilerin bu sorunlarla olabildiğince baş başa bırakılmaması gerekir. Biz de Özyeğin Komitesi olarak bu sürecin tüm üniversite bileşenlerinin ortak çalışmaları ve katılımcılığıyla sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Bu bağlamda Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinin sorun ve taleplerini belirlemek ve bunları raporlayarak sürece dahil olmak adına bir talep formu açmıştık. 610 öğrenci tarafından doldurulan bu form gerek seçenekli sorularla gerek de opsiyonel cevaplar verilen sorularla öğrencilerin sorunlarını ve taleplerini net olarak yansıtmaktadır. Talep formu’nun raporunu hem size, hem formu dolduran öğrencilere mail yoluyla iletmiş bulunuyoruz. Ek olarak, Özyeğin Komitesi sosyal medya hesaplarımızda da paylaştık.

Raporu incelemenizi ve 610 öğrencinin katılımıyla ortaklaşan aşağıdaki talepleri karşılamanı bekliyoruz.

Özyeğin Üniversitesi öğrencileri Bahar dönemi öğrenim ücretlerinin iadesini talep etmektedir. Gerek kampüs imkanlarının kullanılamaması gerek de salgın nedeniyle maddi açıdan zorluk altına giren öğrencilerin bu talebi forma ciddi şekilde yansımıştır. Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü, öğrencilerin bu talebine kayıtsız kalmamak zorundadır. Özyeğin Üniversitesi öğrencileri online eğitimden memnun olmamakla birlikte bunun iyileştirilmesini, bu konuda öğrencilerin fikirlerinin dikkate alınmasını, teknik eksiklikleri olan öğrencilerin ihtiyaçlarının üniversite tarafından karşılanarak eşitsizliğin giderilmesini talep etmektedir. Örneğin Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencilerinden online eğitimden memnun olduğunu belirten bir (1) öğrenci bile yoktur. Öğrencilerin bu dönemi çeşitli eksikliklerinden, sıkıntılarından ya da gerekçelerinden ötürü online eğitimle sürdürmek istemeyen öğrencilerin Bahar dönemini ücretsiz şekilde dondurabilmesi talep edilmektedir. Bu talepler karşılanarak öğrencilerin sıkıntıları giderilmelidir. Bu talep formu açıldığında sınavlar konusunda herhangi bir bildirim yapılmadığı için sorularda buna dair bir şey yoktu. Ancak “Serbest Kürsü” bölümünde öğrenciler sınavlara dair kaygılarını belirtmiştir. Ne var ki online sınavlara dair yapılan son açıklamalar gördüğümüz üzere bu kaygıları artırmıştır. Birçok öğrencinin ailesinde, çevresinde hastalık problemi yaşanmakta veya ailesinde çalışanlar olduğu için bu stres öğrencilere yansımaktadır. Bu nedenle bu süreç öğrenciler üzerindeki kaygıyı en aza indirecek şekilde katılımcı ve şeffaf bir şekilde yürütülmek zorundadır." (HABER MERKEZİ)

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