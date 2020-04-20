20 Nisan 2020 13:20

Tarım Kredi Marketleri’nin başına "gıda sahtekarlığı"ndan ceza alan isim atandı

Bakanlığın açıkladığı gıda sahtekarları listesinde yer alan Yavuz Mehmet Bulut, Tarım Kredi Birlik AŞ’ye genel müdür olarak atandı.

Yavuz Mehmet Bulut ve Tayyip Erdoğan

Yavuz Mehmet Bulut (solda), Tayyip Erdoğan (sağda) Fotoğraf: DHA

  • ANASAYFA
  • POLİTİKA
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    Gıda sahtekârlığında sınır tanımayan ve bakanlık tarafından gıda sahtekârları listesinde yer alan Yavuz Mehmet Bulut, Tarım Kredi Marketler’nin bağlı olduğu Tarım Kredi Birlik AŞ’ye genel müdür olarak atandı.

    Tarım Kredi Marketler’in bağlı olduğu Tarım Kredi Birlik genel müdür ve genel müdür yardımcıları geçtiğimiz ay topluca görevden alınırken, genel müdür yardımcılığına geçici olarak şirketin yönetim kurulu başkanı Mehmet Okan Ateş atanmıştı. Milli Gazete’de yer alan habere göre, Mehmet Okan Ateş’in de nisan ayının başında görevden alınarak yerine şirkette genel müdür yardımcısı olan Yavuz Mehmet Bulut’un genel müdür olarak atandığı ortaya çıktı.

    BAKANLIĞIN AÇIKLADIĞI LİSTEDE DEFALARCA YER ALDI

    Yavuz Mehmet Bulut’un geçmişte kurucu ortağı olduğu gıda şirketlerinin gıda sahtekârlığında zirve yapması dikkat çekti. Yavuz Mehmet Bulut’un kurucu ortağı olduğu TADABAN GIDA, ANADOLU EKSPER GIDA ve DONELLO GIDA, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ifşa ettiği gıda sahtekârları listesinin hemen hemen hepsinde yer almıştı.

    TADABAN GIDA tam 15 defa, ANADOLU EKSPER GIDA ise 5 defa Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı listede yer aldı. Diğer yandan DONELLO GIDA da birçok listede ismi ifşa edilirken, en son 2019 Ekim ayında yayınlanan taklit ve tağşiş listesinde, 3 seri ürünüyle birlikte yer almıştı. Bulut, kendisini bal uzmanı olarak tanıtırken, kurucu ortağı olduğu üç firmanın da ağırlıklı olarak bal ve tereyağından ifşa edilmesi dikkat çekti. 

    ATAMAYI SPK’YE BİLDİRİLDİ, WEB SAYFASINA KONULMADI

    Yavuz Mehmet Bulut, 9 Nisan’da vekâleten genel müdür olarak atanırken, halen şirketin web sayfasında genel müdür olarak Mehmet Okan Ateş görülüyor. Ancak Ateş’in görevden alınarak yerine Bulut’un atandığını Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kayıtları ortaya çıkardı. Bulut’un Tarım Kredi Birlik AŞ’ye vekâleten genel müdür olarak atandığı SPK’ye bildirilirken, kamuoyuna açıklanmadı. (HABER MERKEZİ)

     

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