Zehra KAYA

Uşak

Hala anlayamadılar. Bozdukları doğanın verdiği korona ile uğraşıyor zavallı insanlar. Tutturmuşlar orman içersine Sivaslı Devlet Hastanesi yaptıracağız diye.

Havası suyu ile ülkemizin ender ilçelerinden birisi Sivaslı. Mevcut hastanemize giren çıkan yok şimdilerde. En güzeli ise kuş seslerini duyabiliyoruz. Beton sevenlerin bütün yatırımları boşa çıktı. Yollar, köprüler vb. ilçemizi kirleten Koca Dağ eteğindeki çöplük hala dağımızın doğasını bozuyor. Söylenenler kulak ardı ediliyor. Doğa bize şunu öğretti: Beni bozma , eğer beni dağıtırsan ben de aynı şiddette karşılığını veririm.

Ben yemyeşil, pınarların şırıl şırıl aktığı, gıda yokluğu korkusu çekmediğim, ambarların dolu olduğu bu ilçede doğdum. Öldüğüm zaman kirli, hor kullanılmış, zedelenmiş bir Sivaslı bırakmak istemiyorum. Evrenli Doğal Parkı çöpünden temizlensin. Hastane yapımı bahanesiyle ormana dalınmasın. Sağlığınızı koruyun. Başka tümce yazılacak bir yaşam kalmadı. Saygılarımla…

Okur mektubu | Evrenli Doğal Parkı’na hastane ısrarı

Evrenli Doğal Parkı’na, ‘Hastane yapılarsa orman yapılaşmaya açılır’