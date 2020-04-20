Kocaeli'de günlük yayın yapan Ses Kocaeli Gazetesi'ne sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi.

Sabah 05.00 sularında 9 el ateş edilen gazete binasının camları kırıldı. Kocaeli'nin tanınmış gazetecileri Güngör Arslan ve İsmet Çiğit'in beraber yönettiği gazete bu sabah kurşunlandı.

İzmit'te bulunan Ses Kocaeli Gazetesi'nin binasına sabah saatlerinde gelen gazete çalışanları, polise haber verdi. Saldırı anı gazetenin güvenlik kameralarına yansırken, saldırganların kimlik tespiti yapılmaya çalışılıyor. Gazete tarafından yapılan açıklamada ise "Bu çirkin ve küstah saldırının faillerinin biran önce ortaya çıkmasını ve ucu kime dokunursa dokunsun olayın aydınlatılmasını Kocaeli polisinden bekliyoruz" denildi. (Kocaeli/EVRENSEL)