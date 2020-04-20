Sırbistan’da "hayvan haklarını savunma" adı altında ırkçı saldırı tartışması

Sırbistan’da hayvan haklarını koruduklarını iddia eden bir grubun, “bir köpeğe kötü davrandıkları” iddiasıyla yoksul bir Roman ailenin evine giderek çocuklarına tehdit etmeleri tartışma yarattı.

Sırbistan’da salgın nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmesine ve sokağa çıkma konusunda önlemler alınmasına rağmen ırkçı grupların saldırılar gerçekleştirdiği ileri sürülüyor.

Gazetemize bir açıklama gönderen Sırbistan Devrimci Emek İttifakı (RSRS), “Levijatan” adlı örgüte bağlı ırkçı bir grubun yoksul bir Roman aileye saldırdığını duyurarak tepki gösterdi. Siyah maskeli erkeklerden oluşan örgütün “Hayvan hakları savunucuları” olarak ortaya çıktıkları, ancak bu gerekçeyle ırkçı eylemler gerçekleştirdikleri belirtiliyor.

Örgüte bağlı bir grubun, 9 Nisan günü Roman bir aileye “kötü davrandıkları bir köpeği aileden kurtarmak” bahanesiyle saldırıda bulunduğu ve bunu videoya çekerek yayınladığı belirtilirken, “İşçiler ve dünya halkları ortak bir düşmana karşı savaşırken, Sırbistan’daki faşist haydutlar en savunmasız olanlara saldırmak için ortaya çıkan fırsatları kullanıyor” denildi.

Telgraf.rs isimli haber sitesi de grubun, saldırıyı, “ailenin köpeği çaldığı ve kötü davrandığı” gerekçesiyle yaptıklarını duyurdukları belirtildi. Haberde, grubun iddiasının aksine ailenin sokakta yardıma ihtiyacı olan hayvanları kurtarmakla tanındıkları bilgisi verildi. Habere göre, yayınlanan videoda iki kamyonetten inen kalabalık bir erkek grubu çocuklara bağırıyor, hakaret ediyor ve tehditlerde bulunuyor.

RSRS’nin açıklamasında, Levijatan’ın, yoksul insanlara yönelik eylemler ve ırkçılık için “paravan” olarak kullanıldığını vurgulanırken, “Roman çocuklara yönelik ırkçılıklarını sürdürüyorlar. Çektikleri çirkin video, bu haydutlar grubunun Roman çocukları nasıl terörize ettiklerini ve onları nasıl alıkoymakla ve öldürmekle tehdit ettiklerini gözler önüne seriyor. Bütün bunlar kamuyu endişelendirdi ve geniş bir antifaşist hat, saldırının kurbanlarını savunmak ve ırkçılığın yayılmasını durdurmak için seferber oldu” denildi.

Açıklamada, “Sırbistan’da dünyadaki en sert karantinalardan biri uygulanırken ve bir sinek bile geçemezken, nasıl oluyor da bir çete serbestçe etrafta dolaşabiliyor ve hatta polismişçesine davranabiliyor? Bu bilinen çetenin Sırbistan Cumhuriyeti’nde var olması nasıl mümkün olabiliyor?” soruları dile getirildi. (DIŞ HABERLER)