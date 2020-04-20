Türkiye'de koronavirüs: 2017 ölüm, 86 bin 306 vaka | Öne çıkan gelişmeler (20 Nisan)

İŞÇİLER SAĞLIKLI, İNSANCA BİR YAŞAM İSTİYOR

İstanbul Avcılar'da işçilerle konuştuk... Kalabalık işçi grubu bekliyor ve servislerin biri durup, biri kalkıyor. Mikrofonumuzu uzattığımız işçiler bir dokun bin ah işit durumunda. “Kendi önlemlerimizi kendimiz almak zorunda kalıyoruz” diyen de var “Maske almak yasaklandı, ortada maske yok ama takmazsan cezası var” diye hükümete sitem eden de… 1 Mayıs taleplerini sorduğumuzda ise aynı yanıtı alıyoruz: “Sağlıklı ve insanca bir yaşam.”