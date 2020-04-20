Türkiye'de koronavirüs: 2017 ölüm, 86 bin 306 vaka | Öne çıkan gelişmeler (20 Nisan)

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 17'ye çıktığı Türkiye'den koronavirüs salgınına ilişkin günün öne çıkan gelişmeleri.

• Türkiye'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 2017'ye, vaka sayısı 86 bin 306'ya yükseldi.

• Patronlar, 3 milyon 44 bin işçi için Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvurdu.

• Prof. Dr. İhsan Gürsel, Türkiye'de yürütülen ilaç ve aşı çalışmalarını Evrensel'e değerlendirdi.

• Patronlar istedi, hükümet yaptı... Sokağa çıkmanın yasak olduğu günler için telafi çalışma yaptırılacak.

 

20 Nisan 2020 10:10
Son Güncellenme: 20 Nisan 2020 12:13
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13:04

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“AKP YANDAŞ MÜTEAHHİTLERE VERECEĞİ PARAYI HALK İÇİN KULLANMALI”

CHP Hatay Milletvekili Avukat Suzan Şahin havalimanı, otoyol ve köprüler için müteahhitlere bu yıl yapılacak olan 8.3 milyar liralık yolcu ve araç garanti ödemesinin, koronavirüs salgını nedeniyle 8 milyar lira daha artarak 16.3 milyar liraya çıkacağını belirterek, Borçlar Kanunda yer alan ‘mücbir sebep’ gereği  borçlunun temerrüdü, ifa imkansızlığı ve  ifa güçlüğü şartlarına göre iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek konuyu Meclis gündemine taşıdı. Şahin, garanti ödemelerin iptal edilip salgın nedeniyle çalışamayan geliri düşen halka destek olunmasını istedi.

CHP’li Şahin: AKP yandaş müteahhitlere vereceği parayı halk için kullanmalı

CHP’li Şahin: AKP yandaş müteahhitlere vereceği parayı halk için kullanmalı

12:45

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KESK: KORONAVİRÜS SALGINI VE ÖLÜMLER KAMU EMEKÇİLERİ ARASINDA ARTTI

Koronavirüs salgınına karşı mücadelede kamu hizmetlerinin yetersizliğine ve emekçilerin karşı karşıya olduğu tehlikelere dikkat çeken KESK MYK Üyesi Elif Çuhadar, denetlenmeyen kararlar nedeniyle koronavirüs salgını ve ölümlerin kamu emekçileri arasında arttığını söyledi. Örgütlü mücadelesinin daha fazla önem kazandığı bir döneme girildiğine işaret eden Çuhadar, örgütlenme konusundaki eksiklikler için de “Tüm sendikalara düşen görev buradan nasıl çıkacağını üyeleriyle birlikte tartışarak bulmaktır” çağrısını yaptı.

KESK MY Üyesi Çuhadar: Koronavirüs salgını ve ölümler kamu emekçileri arasında arttı

KESK MY Üyesi Çuhadar: Koronavirüs salgını ve ölümler kamu emekçileri arasında arttı

12:34

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BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ HİZMETE ALIM TÖRENİ

Cumurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yoluyla Başakşehir Şehir Hastanesi hizmete alım töreninde konuştu. Bakan Fahrettin Koca hastanenin detaylarını anlattı. Koca, hastanenin tam kapasite olarak 15 Mayıs'ta hizmete geçeceğini açıkladı.

11:11

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HASTANE GÜVENLİK GÖREVLİSİ KOVİD-19’DAN HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul’daki Şişli Etfal Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 45 yaşındaki Murat Çidam Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Şişli Etfal Hastanesinde güvenlik görevlisi Kovid-19’dan hayatını kaybetti

Şişli Etfal Hastanesinde güvenlik görevlisi Kovid-19’dan hayatını kaybetti

10:47

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PATRONLAR, 3 MİLYON 44 BİN İŞÇİ İÇİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ’NE BAŞVURDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 268 bin 717 firmanın 3 milyon 44 bin 420 çalışanı için Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurduğunu açıkladı. Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının yüzde 40'ı imalat, yüzde 15'i toptan ve perakende ticaret sektöründen yapıldı. Rakamlar 3 milyondan fazla işçinin bu  süreçte asgari ücretten daha az ücret alacağını gösteriyor.

Patronlar, 3 milyon 44 bin işçi için Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvurdu

Patronlar, 3 milyon 44 bin işçi için Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvurdu

10:36

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SAĞLIKÇIYA GÜNDE 1 MASKE, TEMİZLİKÇİYE YOK

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Manisa Şube Eş Başkanı Figen Pehlivan, ekipman bulunmadığı için 34 sağlık çalışanının enfekte olduğunu, kimi çalışanlara günde 1 maske verilirken, temizlik işçilerine verilmediğini belirtti.

SES Manisa Şube Başkanı Figen Pehlivan: Sağlıkçıya günde bir maske, temizlikçiye yok

SES Manisa Şube Başkanı Figen Pehlivan: Sağlıkçıya günde bir maske, temizlikçiye yok

9:51

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“İSTANBUL'DA 60 BİN KORONA HASTASI OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR”

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, kentteki tabloyu değerlendirdi. Salgının işçinin yoğun olduğu ve izolasyona dah az uyulan yerlerde yüksek olduğunu belirten Kılıçaslan, çok sayıda ölümün kayıtlara “Bulaşıcı hastalık” olarak geçtiğine işaret ederek, nisan ortasına kadar kentte 60 bin civarında korona vakası olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan: İstanbul'da 60 bin korona hastası olduğu tahmin ediliyor

Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan: İstanbul'da 60 bin korona hastası olduğu tahmin ediliyor

08:52

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PROF. DR. İHSAN GÜRSEL İLE AŞI VE İLAÇ ÇALIŞMALARINI KONUŞTUK

Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi ve TÜBİTAK COVID-19 Konsorsiyumu üyesi Prof. Dr. İhsan Gürsel, Türkiye’de yürütülen aşı ve ilaç çalışmalarını Evrensel Gazetesi’ne anlattı. Pandemi sebebiyle 9 ayda yapmayı planladıkları aşı çalışmasının normalde 4 yıldan önce bitirmenin mümkün olmadığını belirten Gürsel, virüsün gen haritasının aşı çalışması için yol göstereceğini ifade etti. Gürsel ayrıca, sağlık çalışanlarına enfeksiyona yakalanmamalarını sağlayabilecek bağışıklık sistemi güçlendiren molekküler verilebileceğini söyledi.

Prof. Dr. İhsan Gürsel: Sağlıkçılara bağışıklığı artıracak moleküller verilebilir

Prof. Dr. İhsan Gürsel: Sağlıkçılara bağışıklığı artıracak moleküller verilebilir

07:47

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ÖZEL GÜVENLİKÇİLER ATEŞ ÖLÇÜYOR

Evrensel'e mektup yazan Adana'dan bir özel güvenlik işçisi, görev tanımlarında olmamasına rağmen fabrikalarda ateş ölçtüklerini anlattı:

"Fabrikalarda ateş ölçümünü güvenlikçiler olarak biz yapıyoruz. İş tanımımızda olmayan bu iş Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının 23 Mart’taki yazısından sonra başladı. 'Özel güvenlikler ateş ölçebilir' denildi."

Güvenlik işçisi yazdı: İş tanımımızda yok ama ateşi biz ölçüyoruz

Güvenlik işçisi yazdı: İş tanımımızda yok ama ateşi biz ölçüyoruz

07:24

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MASKE ÜRETEN FABRİKADA KOVİD-19

Kendisi de risk grubunda olan ve kızı maske üreten fabrikada Kovid-19'a yakalanan işçinin aktardıkları dikkat çekiyor:

"Salgından korunmak için maske üreten bir fabrikadan bahsediyorum. Kim kimi nasıl ve ne şekilde koruyor bilmiyorum. Kızım bu işyerinde hastalandı."

Koronadan korunmak için kullanılan maskelerin durumu ne?

Koronadan korunmak için kullanılan maskelerin durumu ne?

06:55

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MADENCİ İŞ CİNAYETİ VE SALGIN CENDERESİNDE

Soma’daki özel kömür ocakları, İmbat Madeni’nde 3 işçinin can verdiği iş cinayetiyle yeniden gündem oldu. Patronlar, salgına ve ölümlere rağmen üretim istiyor. 301 madencinin can verdiği topraklarda işçiler şimdi de “İş kazası olmazsa virüs, virüs olmazsa iş kazası” kıskacında çalışmaya zorlanıyor. Geçim derdi ve virüsle beraber artan işsizlik kaygısıyla suskunluğa itilen İmbat ve Polyak Madeni işçileri Evrensel aracılığıyla seslerinin duyulmasını istiyor.

Madenci cendere altında: İş kazası olmazsa virüs, virüs olmazsa iş kazası

Madenci cendere altında: İş kazası olmazsa virüs, virüs olmazsa iş kazası

06:48

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İŞÇİLER SAĞLIKLI, İNSANCA BİR YAŞAM İSTİYOR

İstanbul Avcılar'da işçilerle konuştuk... Kalabalık işçi grubu bekliyor ve servislerin biri durup, biri kalkıyor. Mikrofonumuzu uzattığımız işçiler bir dokun bin ah işit durumunda. “Kendi önlemlerimizi kendimiz almak zorunda kalıyoruz” diyen de var “Maske almak yasaklandı, ortada maske yok ama takmazsan cezası var” diye hükümete sitem eden de… 1 Mayıs taleplerini sorduğumuzda ise aynı yanıtı alıyoruz: “Sağlıklı ve insanca bir yaşam.”

1 Mayıs’a giderken işçilerin talebi: Sağlıklı ve insanca bir yaşam

1 Mayıs’a giderken işçilerin talebi: Sağlıklı ve insanca bir yaşam

06:33

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ATATÜRK HAVALİMANI YANINDAKİ HASTANEDEN GÖRÜNTÜLER

Atatürk Havalimanı yanındaki arazide Kovid-19 pandemi hastanesi şantiyesinden gelen görüntüler, şantiyede koronavirüs tedbirlerinin ne kadar yetersiz olduğunu gösterdi.

Atatürk Havalimanı yanındaki hastane şantiyesinden görüntüler önlemsizliği gösteriyor

Atatürk Havalimanı yanındaki hastane şantiyesinden görüntüler önlemsizliği gösteriyor

DÜN NE OLDU?

30 büyükşehir ve Zonguldak'ta haftasonu ikinci kez uygulanan sokağa çıkma çıkma yasağının ikinci günüydü. Pek çok fabrika, valiliklerden özel izinler alarak üretime devam etti.

Mersin'de cumartesi günü belediyenin ekmek dağıtması yasaklanmıştı; bu olayın yankıları sürdü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yardımlarımız Erdoğan’ın talimatıyla engelleniyor" derken, AKP'li Mahir Ünal CHP'li belediyeleri paralel yapı olmakla suçladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte  127 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3977 kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu. Bu sayılarla birlikte, Türkiye'de toplam vaka sayısı 86 bin 306'ya, koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 2017'ye yükseldi. Türkiye, dünyada en çok vaka görülen ülkeler listesinde Çin'i geçerek 7. sıraya çıktı.

Dünyayı saran koronavirüsün şeklinin çizilme hikayesi

Dünyayı saran koronavirüsün şeklinin çizilme hikayesi

Kovid-19 - Koronavirüs salgınında son durum

Kayseri’de koronavirüs salgınında emekçi mahallesinden yansıyanlar
Kayseri’de koronavirüs salgınında emekçi mahallesinden yansıyanlar

Uğur Can Karakaya, Kayseri’nin yoksul emekçi mahallesinde yaşayanlarla sohbet etti. Endişelerimi dile getiren mahalleli "Önce güvence sağlayacaksın sonra gelir kapılarını kapatacaksın" diyor.

CHP infaz yasasının "şekil yönünden" iptali için AYM'ye başvuracak
CHP infaz yasasının "şekil yönünden" iptali için AYM'ye başvuracak

CHP, infaz yasasının “af düzenlemesi” olduğu gerekçesiyle “şekil yönünden” iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak.

CHP’li Şahin: AKP yandaş müteahhitlere vereceği parayı halk için kullanmalı
CHP’li Şahin: AKP yandaş müteahhitlere vereceği parayı halk için kullanmalı

CHP Hatay Milletvekili Av.Suzan Şahin, hükümetin havalimanı, otoyol ve köprüler için verdiği garanti ödemelerini iptal etmesi gerektiğini belirtti.

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Türkiye'de koronavirüs: 2017 ölüm, 86 bin 306 vaka | Öne çıkan gelişmeler (20 Nisan)
Türkiye'de koronavirüs: 2017 ölüm, 86 bin 306 vaka | Öne çıkan gelişmeler (20 Nisan)

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 17'ye çıktığı Türkiye'den koronavirüs salgınına ilişkin günün öne çıkan gelişmeleri.

Tüm Köy Sen üreticilerin acil taleplerini açıkladı
Tüm Köy Sen üreticilerin acil taleplerini açıkladı

Üreticilerin acil taleplerini açıklayan Tüm Köy Sen Genel Başkanı Sadık Turan, "Üretici köylülere faizsiz bir yıl ödemesiz kredi sağlansın, mazottaki ÖTV, KDV ilaç ve gübredeki KDV kaldırılsın" dedi.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 268 bin 717 firmanın 3 milyon 44 bin 420 çalışanı için Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurduğunu açıkladı.

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