Demirtaş: İktidarın ayırımcı uygulamaları moralimizi bozmamalı

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kişisel sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıldı. Demirtaş, ayrımcı infaz yasasını kastederek, “İktidarın ayırımcı uygulamaları moralimizi bozmamalı. Hesap sorma isteğimizi diri tutalım. Umut ve moral için Saray'a değil, birbirimize bakmalıyız" dedi.

Demirtaş şunları söyledi:

“Herkese merhabalar. İktidarın son günlerde giderek artan olumsuz uygulamalarını bizler de buradan görüyoruz. Bu süreçte yapılan adaletsizlikleri ve haksızlıkları asla unutmayalım. Hesap sorma isteğimizi diri tutalım.”

“İktidarın ayırımcı uygulamaları moralimizi bozmamalı. Çünkü umutsuz değiliz. Umut ve moral için Saray'a değil, birbirimize bakmalıyız. Dayanışmayı güçlendirmeli, birbirimize yardım etmeliyiz. Çünkü aydınlık ve güzel günler ancak bu şekilde gelir.”

“Bizi iktidarlar değil; dayanışma, iyilik ve sevgi kurtaracak. Moralinizi hiç bozmayın. Sağlığınıza dikkat edin. Kalbimiz ve dualarımız sizlerle.” (HABER MERKEZİ)

1- Herkese merhabalar. İktidarın son günlerde giderek artan olumsuz uygulamalarını bizler de buradan görüyoruz. Bu süreçte yapılan adaletsizlikleri ve haksızlıkları asla unutmayalım. Hesap sorma isteğimizi diri tutalım. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) April 20, 2020

3- Bizi iktidarlar değil; dayanışma, iyilik ve sevgi kurtaracak. Moralinizi hiç bozmayın. Sağlığınıza dikkat edin. Kalbimiz ve dualarımız sizlerle. pic.twitter.com/WEdIEzck1m — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) April 20, 2020

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