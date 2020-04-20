Dersim Belediyesi Eski Eş Başkanı Nurhayat Altun: Tutuklulara 3 gün yemek verilmedi

Meclis’te kabul edilerek yasalaşan infaz düzenlemesi ardından kapalı cezaevinde yemek sorunu yaşanmaya başlandı. Yerine kayyum atanmasının ardından tutuklanan ve 4 yıldır Kocaeli Kandıra 1 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan Dersim Belediyesi Eski Eş Başkanı Nurhayat Altun, ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde, adli tutukluların serbest bırakılmasının hemen ardından 3 gün boyunca kendilerine yemek verilmediğini aktardı.

3 GÜN BOYUNCA HAZIR ÇORBA

Görüşmeyi aktaran Altun’un ablası Bezar Yıldırım, tahliyelerin başlaması ardından cezaevinde tutuklulara 3 gün boyunca sadece çorba verildiğini belirterek, “Nurhayat ve bulunduğu cezaevinde kalan tutsaklar, şu an hücrelerinde izole durumdalar. Haber alma imkanları yok, haftada bir kez 20 dakikalık telefon dışında hiçbir iletişim imkanları bulunmamaktadır” dedi.

Yıldırım, kardeşinin yüksek tansiyon rahatsızlığının bulunduğunu ifade ederek, “Cezaevleri ölüm evine dönüşmeden önlem alın” çağrısında bulundu. Cezaevlerinde tutukluların devletin sorumluluğu altında olduğunu hatırlatan Yıldırım, çıkarılan infaz yasasıyla iktidarın siyasi tutsakları ölüme terk ettiğini dile getirdi. (Diyarbakır/MA)

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