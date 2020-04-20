OHAL Komisyonu ve mahkeme kararına rağmen işe alınmadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü olarak görev yaparken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Erol Coşkun (57), OHAL Komisyonu tarafından hakkında işe iade kararı verildiği halde işine geri alınmadı. Coşkun’un işe alınmama gerekçesi olarak, ihraç edildikten sonra zorunlu olarak ayrıldığı emekliliği gösterildi.

DERNEK AKLANDI, KENDİSİ İHRAÇ EDİLDİ

MA'dan Diren Yurtsever'in haberine göre Coşkun’un belediyede görev yaptığı 2012 yılında kurduğu Nasrettin Hoca Kültür ve Eğitim Derneği, 23 Temmuz 2016’da KHK ile kapatıldı. Coşkun ise hakkında açılan bir soruşturma kapsamında 28 Temmuz 2016’da açığa alındı. Derneğin kapatılmasıyla ilgili Ankara Dernekler İl Müdürlüğü’ne itirazda bulundukları belirten Coşkun, itiraz üzerine 26 Nisan 2017’de derneğin tekrar açıldığını söyledi. Derneğin “aklanarak” açıldığını dile getiren Coşkun, işe geri dönmeyi beklerken, 14 Temmuz 2017 tarihinde “dernek üyeliğinden” dolayı ihraç edildi.

EMEKLİYE AYRILDI

Başvurduğu OHAL Komisyonu’na tarafından 31 Ocak 2019’da hakkında işe iade kararı verilen Coşkun, işine geri dönebilmek için belediyeye dilekçe verdi. Coşkun, AKP’li Belediye Başkanı Mustafa Tuna yönetimindeki belediyenin, OHAL Komisyonu’nun kararına rağmen başvurusunun kabul edilmediğini söyledi. İhraç edilmesiyle yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurarak, emekliliğe ayrılmak durumunda kaldığını belirten Coşkun, ancak emekli ikramiyesi alamadığını, sadece emekli aylığı bağlandığı bilgisini verdi.

Coşkun, emekli ikramiyesini alabilmek için mahkemeye başvurduğunu, bir yıl sonra mahkemeyi kazandığını öğrendi. Bunun üzerine emekli ikramiyesini alabilmek için mahkemeye başvuran Coşkun, bu kez OHAL Komisyonu tarafından işe iade edildiğini öğrendi.

İŞE İADE TALEBİNE ‘AÇIKTAN ATAMA’

KHK ile ihraç edilenlerin zorunlu olarak emekli olduklarını dile getiren Coşkun, belediyenin kararına karşı Ankara 16. İdare Mahkemesi’ne itirazda bulunduğunu söyledi. Mahkeme, 6 Mart 2019’da verdiği kararda, Coşkun’un talebinin “açıktan atama” olduğunu ileri sürerek, “açıktan atanma başvurularında idarelerin açık takdir yetkisinin bulunduğu ve yargı kararı ile zorlanamayacağı hususları dikkate alındığında; davacının görevine iade edilmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir” kararı verdi.

BİR HAKİM KARŞI OY KULLANDI

Görülen duruşmada, söz konusu karara, karşı oy kullanan hakim, "emeklilik işlemlerinin iptal edilerek, göreve başlatılması gerekirken, göreve iade edilmesi için yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından, dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerektiği görüşüyle davanın reddi yönünde verilen çoğunluk kararına" şerh koydu.

OLMAYAN KANUNA GÖRE HÜKÜM

Mahkeme kararına tepki gösteren Coşkun, “Ben olağanüstü şartlarda emekli oldum. OHAL Komisyonu’nun kararının uygulanmasını istiyorum. 7075 Sayılı OHAL Kanunu’nun 10’ncu maddesine göre, OHAL Komisyonu işe iade kararı verdiğinde işe alınmamız gerekiyor. Ama belediyeler ve mahkemeler, kanunda ihraç edildikten sonra emekliye ayrılanların işe alınıp alınmayacağı konusunda bir düzenlemenin olmadığını ileri sürerek bizi işe almıyorlar. Oysa kanununda, OHAL Komisyonu’ndan işe iade kararı verilenler, emekli olurlarsa iş başı yaptırılamaz diye bir hüküm yok. Olmayan kanuna göre hüküm veriliyor. Biz 7075 sayılı OHAL Kanunu’nun 10’ncu maddesinde bu boşluğun giderilerek, bu boşluktan dolayı oluşan mağduriyetlerin giderilmesini istiyoruz” talebinde bulundu.

Mahkeme kararına karşı avukatları aracılığıyla Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvuruda bulunduklarını söyleyen Coşkun, “Biz iadeyi itibar istiyoruz, adalet istiyoruz. Adalet bir gün herkese lazım olacak, hatta bu günlerde geçecek, bizleri haksız yere mağdur eden AKP’li belediye yetkililerine de lazım olacak” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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