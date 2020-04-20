20 Nisan 2020 09:12
Son Güncellenme Tarihi: 20 Nisan 2020 11:37

Salda'da katliamı duyuran Yeşilova Belediye Başkanı Şenel ve eşine silahlı saldırı

Salda Gölü kıyısındaki Yeşilova'nın CHP'li Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi gece saatlerinde evlerinde silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

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Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel Salda Gölü önünde

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel | Fotoğraf: Yeşilova Belediyesi

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    Burdur’un CHP’li Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel silahlı saldırıya uğradı.

    “Türkiye’nin Maldivleri” olarak bilinen ve geçtiğimiz günlerde buraya iş makineleri sokarak kamyonlarla kum taşıyan müteahhit firmanın faaliyeti ile gündeme oturan Salda Gölü’nün kıyısında bulunduğu Burdur’un Yeşilova İlçe Belediye Başkanı Mümtaz Şenel (68) ve eşi Fatma Şenel (64), evlerinde silahlı saldırıya uğradı.

    CHP’li Belediye Başkanı Mümtaz Şenel´in, Koyunlar Çeşme Mahallesi'ndeki evine saat 04.30 sıralarında gelen kimliği belirsiz kişiler, kapıyı çaldı. Saldırganlar, kapıyı açan Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel’e tabancayla ateş açtı.

    Başkan Şenel'in sağ ve sol ayaklarına 5 el ateş eden şüpheliler, eşini de ayağından vurduktan sonra kaçtı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırılan Başkan Mümtaz Şenel ve eşi, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi. Mümtaz Şenel'in ameliyata alındığı bildirildi.

    Burdur Radyo ve Televizyon A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci Serkan Şimşek, Mümtaz Şenel'in ameliyattan çıktığını ve durumunun iyi olduğunu aktardı.

     

    Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in evi önünde Jandarma aracı

    Fotoğraf: DHA

    Burdur Valisi Hasan Şıldak ve CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Devlet Hastanesi'ne giderek, Başhekim Nedim Ongun'dan bilgi aldı.

    CHP Burdur Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Göker de, sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, “Yeşilova belediye Başkanımız ve eşi bu sabah kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı” ifadelerini kullandı.

    SALDA'DAKİ DOĞA KATLİAMINI DUYURMUŞTU

    Belediye Başkanı Mümtaz Şenel geçtiğimiz hafta Salda'ya giren iş makinelerinin fotoğrafını paylaşarak olayı kamuoyuna duyurmuştu. Tepkiler üzerine makineler durdurularak TOKİ yetkilileri görevden alındı. Kumların taşınması ile beyaz Salda kumsalı siyaha dönmüş durumda.

    Görüntüler sosyal medyada yayılınca TOKİ soruşturma başlatıldığını duyurmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da alana kamera sistemlerinin takılacağını açıklamıştı.

    Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, “Beyaz kumların olduğu yerden o beyaz kumları alıp kum olmayan yerlere yol yapmaya çalışıyorlar. Kumları taşıdığı yere bu yapacakları Millet Bahçesi’nin binalarını oturtacaklarmış. Bu dediğimiz yere de yürüyüş yolu yapacaklarmış. İş makineleriyle henüz düzeltme fırsatları olmadı, biz olaya müdahale edince zaten durdu” ifadelerini kullanmıştı. (HABER MERKEZİ)

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