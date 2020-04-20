Fatih SÜRENKÖK

Ülkemizde ilk vaka tespit edileli 41 gün oldu. Bugün itibariyle ülkemizdeki hasta sayısı 86 bin 306, kaybettiğimiz hasta sayısı 2 bin 17. Dünyadaki durum ise, hasta sayısı 2 milyon 310 bini geçerken, yaşamını yitiren hasta sayısı ne yazık ki 158 bin kişi.

Salgının ilk haftalarındaki organizasyon hataları ve panik nispeten azaldı. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan ediliş zamanı ve halkın buna önceden hazırlık yapması, bu işin doğrusunun ne olduğunu gösterdi. 250-300 bin kişinin 2 saat için bir arada olmasının acısını umarım bu hafta görmeyiz. Zaten yöneticilerimiz, bunun bir yanlış olmadığına kanaat getirmişler ki, yaşam hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Yani beklediğimiz ve olması gereken onurlu istifa bile “kim vurdu” ya gitti. Hani neredeyse bu yanlışı söyleyen ve istifayı isteyen bizler vatan haini ilan edilecektik. 2 gün geçmeden de toplum olarak olayı da, suçluyu da unuttuk gitti. Yani toplumsal hafızamızı kaybettik.

Sağlık Bakanının verilerine göre; 130 bini hekim olmak üzere, 350 bin sağlık çalışanı salgın ile mücadelede en ön safta canı pahasına savaşıyor. Hem de neredeyse ilk 4 hafta yetersiz eğitim, yetersiz organizasyon, yetersiz ekipman ile, bile bile ölüme koştu. Sadece İzmir’de koronavirüse yakalanmış hekim sayısı 150’nin üstünde. Diğer sağlık çalışanı arkadaşlarımızla bu sayı 350’nin üzerine çıktı. Türkiye’de bugün itibariyle maalesef ki 9’u hekim olmak üzere 22 sağlık çalışanı arkadaşımızı kaybettik.

Biz sağlık çalışanları; yıllardır sağlık alanında “sağlıksız” çalışma koşulları, yetersiz ve emeğin karşılığı olmayan ücretlerle hastalarımızı yaşatmaya çalıştık. Yöneticilerin değersizleştirmesine rağmen yılmadık. Sessiz kalmadık ama sesimizi de duyuramadık, duymadılar. Tüm dünyayı sarmış bu yangına, bu savaşa yetersiz ekipmanlarla elimizi değil, yüreğimizi koyduk,hem de yöneticilerimizden değil, halkımızdan bir teşekkür yeter diyerek. Ama bu salgında hastalanarak, yük olduğumuz söylendi Zonguldak valisi tarafından. Zonguldak’daki hasta sayısını biz sağlık çalışanları hastalanarak arttırmışız! Yazık, çok yazık. Valinin bu sözü, sanırım sadece bizim değil çok sevgili Zonguldak halkının da yüreğini kararttı. Bu valinin geçmişini ve sağlık çalışanlarına nasıl baktığını sosyal medyadan görebilirsiniz. Tüm bunları yaşarken hastası için, bu ülkenin aydınlık geleceği için, canını hiçe sayan biz sağlık çalışanları kendini yönetenlerden bir kere daha utandık ve gördük ki en yetkili makamda da olsanız bir sözle insanlığı da kaybedebiliyoruz.

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