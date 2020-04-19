19 Nisan 2020 23:07

Van’da 108 yayla ve meraya yasak

Van Valiliği, kentte bulunan 673 yayla ve meradan 108’ini “Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi” ilan ederek, kullanıma yasakladı.

Fotoğraf: Yahya Sezgin/AA

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    Van Valiliği, kentte bulunan 673 yayla ve meradan 108’ini “Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi” ilan ederek, kullanıma yasakladı. Yayla ve meraları kiralamak isteyen kişilerden tüm bilgileri bildirme şartı getirilirken, çobanlara da “sabıka kaydı” mecburiyeti getirildi.

     Van Valiliğinin 2020 yılında mera ve otlakların kullanımıyla ilgili hazırladığı genelgede, bu yıl da kentte bulunan 673 yayla ve meranın 108’i “Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi” ilan edilerek, kullanıma yasaklandı. Bu bölgelerde yapılacak herhangi bir otlatma ve kullanım da ise cezalar verileceği bildirildi. Kentte bulunan ihtiyaç fazlası meraların sadece İl Mera Komisyonu tarafından kiralanacağı belirtilen genelgede, bunun dışında yapılacak tüm kiralamaların ise yasal olmayacağı ve cezaya tabi olacağı ifade edildi.  

    Otlatma mevsiminin 15 Mayıs 2020’de başlayıp 15 Ekim 2020 tarihinde sona ereceği belirtilen genelgede, bu tarihlere uyulmaması durumunda ise ceza yaptırımlarının uygulanacağını ifade edildi. Kente il dışından gelecek olan Koçerlerin kiralamak istedikleri yerin bağlı olduğu kaymakamlığa bir dilekçe ile müracaat ederek beraberinde gelecek aile bireyleri ve çobanları için birçok belge istendi. Genelgeye göre Koçer ve çobanlardan, nüfus cüzdanı fotokopileri, İki adet vesikalık fotoğraf ve sabıka kaydı getirmeleri zorunlu hale getirildi.

    Ayrıca her hayvan için bildirimde bulunulması istendi.

    Kiraya verilen yerlerin tarım ve orman il-ilçe müdürlüğü-ilçe jandarma görevlileri ve ilgili mahalle muhtarlarınca sürekli kontrol edileceği belirtilen genelgede, “çayır, mera ve yaylak kontrollerinde kontrol yapan güvenlik güçlerine kiralama belgesi, yaylacı tanıtım kartı, araç izin belgesi, kimlik belgesi ibraz etmeyen şahıslar hakkında yasal işlem yapılacaktır” denildi. (VAN)

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