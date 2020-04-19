Van'ın Örmetaş Mahallesi'nde Kovid-19 taşıyan hasta sayısı 44'e yükseldi

Van Valiliği bir süre önce karantinaya alınan Başkale'ye bağlı Örmetaş Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan hasta sayısının 44'e yükseldiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, 7 Nisan'da İstanbul'dan Van'a gelen ve ikamet ettiği Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi'ne giden bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine, mahallenin Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı anımsatıldı.

Mahalleye İstanbul'dan gelen başka kişilerin olduğu bilgisini gizlediği iddia edilen muhtar Mikail Duman'ın görevden uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mahallede başkalarının bulunduğunun belirlenmesi üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı. Önceki gün yapılan testler sonrası vaka sayısı toplamda 23 olunca mahalle özel çalışma alanı haline getirildi. Özel sağlık ekipleri, mobil araçlar ve çadırlar kurarak 90 haneli 900 nüfuslu mahallenin tamamında yeniden tarama çalışması başlatıldı. Dün 200 kişiye yapılan koronavirüs testlerinde 21 kişinin daha sonuçları pozitif çıktı. Son vakalar ile mahalledeki Kovid-19 taşıyan vaka sayı 44'e yükseldi. Giriş çıkışların yasak olduğu mahallede vatandaşların testlerin alınmasına devam ediliyor. Yeni vakaların tedavilerine başlandı." (Van/AA)

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