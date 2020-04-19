Aile Hekimi Dr. Yavuz Kalaycı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

İstanbul'da bulunan Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde Aile Hekimi olarak görev yapan Dr. Yavuz Kalaycı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

İstanbul Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1988 mezunlarından, Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan meslektaşımız Dr. Yavuz Kalaycı'yı Covid-19 nedeniyle kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Değerli meslektaşımızın ailesi başta olmak üzere yakınlarının derin acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz." denildi.

Denizli’de ise Acıpayam Devlet Hastanesi’nden bir süre önce emekli olan 74 yaşındaki Ürolog Opr. Dr. Cemal Özkan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Özkan, 20 gün önce Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. (HABER MERKEZİ)

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