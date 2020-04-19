İnfaz yasasıyla tahliye olan 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

İnfaz düzenlemesi sonrası tahliye olup, Antalya'nın Finike ilçesindeki evine gelen bir kişide ve Dalaman Cezaevi'nden şartlı tahliye edilen ve Alanya'ya giden 2 kişi de koronavirüs tespit edildi.

İnfaz düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından cezaevinden tahliye olan E.E., Finike'ye bağlı Kızılca Mahallesi'ndeki evine döndü. Bir gün sonra rahatsızlanan E.E., hastaneye gitti. Koronavirüs belirtileri gösteren E.E.'nin yapılan test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine E.E., Finike Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. E.E.'nin Finike'deki ilk pozitif vaka olduğu belirtilirken, tahliye sonrası Kızılca ve Saklısu mahallelerinde temas ettiği akraba ve yakınları da kendi evlerinde karantinaya alındı.

ALANYA'YA GELEN 2 MAHKUMUN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Dalaman Cezaevi'nden dün şartlı tahliye edilen 50 mahkum Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Otogarda hızlı koronavirüs testi yapılan 2 kişinin sonucu pozitif çıktı. Detaylı tetkiklerin yapılması için hastaneye götürülen 2 kişinin, gözetim altında tutulacağı belirtildi. Şartlı tahliye edilen diğer hükümlülerin de sosyal mesafeye uygun olarak evde 14 gün boyunca karantinada olacağı kaydedildi. (DHA)

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