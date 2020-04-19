19 Nisan 2020 16:35

Dünya kültür mirasına kalker ocağına karşı dava açıldı

Kültür mirası Beypazarı tarihi kentine 18 km uzaklıktaki Doğanyurt köyü kalker ocağı tehdidi altında. Doğanyurtlular Derneği ve yurttaşlar ocağa verilen ruhsatın iptali için dava açtı.

Bölgede yer alan bitkiler

Fotoğraf: Ceren Gamze Yaşar'ın çalışmasından alınmıştır.

  • ANASAYFA
  • ÇEVRE
    • Paylaş

    Özer AKDEMİR

    Geçtiğimiz günlerde Türkiye'den UNESCO Dünya Mirası Geçici listesine alınan beş varlıktan birisi Beypazarı tarihi kenti oldu. Kültür mirası Beypazarı'na 18 km uzaklıktaki Doğanyurt köyü ise kalker ocağı tehdidi altında. Anadolu ile Avrupa arasında bir ekolojik koridor olan bölge dünyada benzerleri özenle korunan fosil ormanlarına da sahip. Yöre halkının dava açtığı kalker ocağı mera alanlarının yanı sıra, yaban hayatına ve koruma altındaki arkeolojik eserlere etkisi bilimsel bir çalışmaya da konu oldu. 

    ALTERNATİF ÇED RAPORU

    Beypazarı'nın Doğanyurt köylüleri bu günlerde yapımı planlanan kalker ocağına karşı mücadele ediyorlar. Köy yakınlarında yapımı planlanan 94,4 ha'lık kalker ocağında elde edilecek malzemeler villaların dış cephe kaplamalarında kullanılacak. ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Anabilim Dalı doktora öğrencisi olan Ceren Gamze Yaşar, 2019 yılı Aralık ayında Ekoloji Kolektifi tarafından basılan "Beypazarı – Doğanyurt Mera Alanı Üstünde Kurulması Planlanan Kalker Ocağı için Ekolojik ve Mekansal bir Değerlendirme"  adlı çalışmasında kalker ocağının yöreye etkilerini inceledi. Bir anlamda alternatif ÇED raporu da denebilecek bu bilimsel çalışmada kalker ocağının çevreye, yaban haya¬tına, bölge halkına, tarihi, kültürel ve doğal mirasa, tarımsal üretime, hayvancılığa ve yörenin ekonomisine etkileri bilimsel yöntemlerle mekânsal, coğrafi ve istatistikî olarak ele alındı. 

    "KALKER OCAĞI EKOLOJİYİ SON DERECE OLUMSUZ ETKİLEYECEKTİR"

    Çalışmasında, Doğanyurt köyü yakınlarında yapılmak istenen kalker ocağı ruhsat alanını içinde bulunduran meranın, bölgede yaşayan yurttaşların temel geçim kaynağı olarak sürdürdüğü hayvancılık faaliyetleri için kullanılan temel alan olduğunun altını çizen Yaşar, "Ruhsat alanının 6 km güneyinde Yaban Hayatı Koruma Alanı mevcuttur. Bu bölgedeki yaban hayatı çeşitliliği oldukça yüksektir. Ayrıca Doğanyurt, Nallıhan Tepeleri Önemli Doğa Alanı (ÖDA) sınırı içerisinde ve Kirmir Vadisi Önemli Doğa Alanı sınırında yer almaktadır. Bu nedenle taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ve mevzuatımız kapsamında bölgede korunması gereken bitki, hayvan, kuş, memeli ve sürüngen türleri mevcuttur" dedi. Ruhsat sahasında yer alan mera alanının bölgenin en önemli kırsal ekonomik girdisi olan hayvancılık için elzem olduğuna dikkat çeken Yaşam, "Ruhsat sahasında başlanacak maden faaliyeti toz, gürültü, hava şoku ve vibrasyon kirlilikleri kullanılan meranın ortadan kalkmasına sebep olarak ekolojiyi son derece olumsuz etkileyecektir" dedi.

    FOSİL ORMANLAR DÜNYADA AÇIK HAVA MÜZESİ...

    Yöredeki yaban hayatının Türkiye ortalamasının üstünde bir çeşitliliğe sahip olduğuna işaret eden Yaşar, 4-5 kilometre yakındaki Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme alanının da bu çeşitliliği beslediğini dile getirdi. Aynı bölgede taşlaşmış (petrifiye) fosil ağaç kalıntılarına rastlandığını aktaran Yaşar, "Doğrudan ruhsat alanının bulunduğu vadide gözlenip fotoğraflanmış bu fosil ağaçların yanı sıra, Beypazarı Tarih ve Kültür Müzesinde sergilenen taşlaşmış ağaç örnekleri de bulunmaktadır Bulunan ve gözlenen çok sayıda ağaç fosili, bölgede fosil orman varlığına işarettir" dedi. Bu tür bulgu alanlarının dünyada benzerlerinin az da olsa bulunduğuna vurgu yapan Yaşar, bunlara örnek olarak, şimdi bir açık hava müzesi olarak ziyarete açılmış olan Amerika’daki Mezozoik yaşlı silisleşmiş orman fosillerini verdi. Yaşar son yıllarda Yunanistan’ın Midilli adasında yine bir açık hava müzesine dönüştürülmüş taşlaşmış ağaçların olduğunu da ifade etti. Yaşar, özellikle kalker ocağına verilen ruhsat alanının bulunduğu kuzey kesimlerde sıklıkla gözlenen fosil taşlaşmış ağaçların Beypazarı ilçe merkezinde de turistik bir öğe olarak kullanıldığını dile getirdi.

    KALKER OCAĞI YAPILMAK İSTENEN BÖLGENİN ÖZELLİKLERİ

    • Alanın çok yakınında 2 yerleşim yeri, yakınlarında 8 kırsal nitelikli yerleşim, 4 akarsu kolu, orman alanları, otlatma sahaları, mera alanları, tarım alanları, 1. derece arkeolojik SİT, 2. derece doğal SİT, iki tabiat parkı, İnözü vadisi, Yaban Hayatı Koruma Alanı, Kirmir Vadisi bulunmakta. 
    • Alan, Batı Karadeniz bölgesinden İç Anadolu Bölgesine geçiş alanında yer almakta. 
    • Köroğlu Dağları, İnözü Vadisi ve Kirmir Vadisi arasında ve Nallıhan Tepeleri doğa alanı içinde kalan bu alan pek çok kuş, hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapmakta ve bu türlerin bir kısmı yok olma tehdidi altında olan ve koruma altına alınmış türlerdir. 
    • Ruhsat alanının bulunduğu coğrafyayı da kullanan kızıl geyikler, küçük akbaba, sakallı akbaba ve kara akbaba türleri, yaban hayatı koruma alanını kullanan karacalar ve bölgeyi kullanan vaşaklar ve diğer pek çok yaban hayvanı için ruhsat alanı bir geçiş bölgesi ve yaşama alanı niteliği taşımakta. 
    • Bunun yanı sıra ruhsat alanının bulunduğu vadi ve çevresinde çok sayıda fosil – taşlaşmış ağaç kalıntısı gözlenmiş ve ağaç fosillerinin ufak bir kısmı Beypazarı Tarih ve Kültür Müzesinin kayıtlarına da geçmiştir ve sergilenmektedir. Fosil orman olduğu düşünülmekte olan bölge taşlarının önemli bir kısmı taşlaşmış ağaçlardan oluşmaktadır. 

    DAVA AÇILDI

    Kalker ocağına verilen ruhsatın iptalli için geçtiğimiz günlerde Doğanyurtlular Derneği ve yurttaşlar tarafından dava açıldı. Bölgenin özellikle yaban yaşamı varlığı ve fosil ormanlar nedeniyle sit alanı ilan edilmesi için de başvuru yapıldı. 94,5 hektar olan ruhsat alanının 87,15 hektarı mera alanı olması ve mera alanlarında madencilik faaliyetleri ile ilgili yasal düzenlemeler gerekçe gösterilerek kalker ocağı için verilen ruhsatın iptali istendi.

    Yaşam alanı savunucuları: Salgın bahanesiyle yandaşa rant üretme çabasındalar

    Yaşam alanı savunucuları: Salgın bahanesiyle yandaşa rant üretme çabasındalar

    Sermaye korona dinlemiyor, Kızılcaköy’de JES için ÇED onayı verildi

    Sermaye korona dinlemiyor, Kızılcaköy’de JES için ÇED onayı verildi

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    AKP'li Ünal ücretsiz ekmek yasağını savundu, belediyeleri paralelcilikle suçladı
    SONRAKİ HABER

    İnfaz yasasıyla tahliye olan 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
    YAZARLAR
    Günseli BAYRAM
    Günseli BAYRAM

    SARS-Cov-2’ye karşı bilimsel çalışmalar dünyada ne aşamada?

     Ayşen ŞAHİN
    Ayşen ŞAHİN

    Aynı dolap dönüyor: Duruma uygun mağdurları piyasaya sürün!

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Maskeli balonun adı 'sürü bağışıklığı'!

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    Sizin çocukların değeri yok!

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    “Oy göresim geldi Berçenek seni”

     Yücel SAYMAN
    Yücel SAYMAN

    Emojileşmek (2)

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Osman Cavcı, Ahmet Çadırcı ve Renkli-Türkçe

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Yeniden doğuş

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘İçinden geçtiğimiz hassas dönem’ meselesi
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Özka Lastikte Kovid-19 bulaşanlar arttı | Üretim zamanında dursaydı bu kadar artmazdı
    Özka Lastikte Kovid-19 bulaşanlar arttı | Üretim zamanında dursaydı bu kadar artmazdı

    Kocaeli'de kurulu bulunan Özka Lastik fabrikasında koronavirüs pozitif vaka sayısının artması nedeniyle fabrikadaki üretim durdurma 1 hafta daha uzatıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 1890 ölüm, 82 bin 329 vaka | Tüm gelişmeler (19 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 1890 ölüm, 82 bin 329 vaka | Tüm gelişmeler (19 Nisan)

    Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 890'a, toplam vaka sayısı ise 82 bin 329'a ulaştı.

    Aile Hekimi Dr. Yavuz Kalaycı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
    Aile Hekimi Dr. Yavuz Kalaycı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

    Aile Hekimi olarak görev yapan Dr. Yavuz Kalaycı koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

    Dünya kültür mirasına kalker ocağına karşı dava açıldı
    Dünya kültür mirasına kalker ocağına karşı dava açıldı

    Kültür mirası Beypazarı tarihi kentine 18 km uzaklıktaki Doğanyurt köyü kalker ocağı tehdidi altında. Doğanyurtlular Derneği ve yurttaşlar ocağa verilen ruhsatın iptali için dava açtı.

    Türkiye Gazeteciler Sendikası: Gazeteciler biat etmeyecek
    Türkiye Gazeteciler Sendikası: Gazeteciler biat etmeyecek

    Türkiye Gazeteciler Sendikası, iktidarı gazeteciler üzerindeki baskılarına son vermeye çağırdı. 

    Denizli'de salgın dinlemeyen belediye, vatandaşın su parasının derdinde
    Denizli'de salgın dinlemeyen belediye, vatandaşın su parasının derdinde

    Koronavirüs salgınında Denizli Büyükşehir Belediyesinin su faturalarını tahsil için yoğunlaşması tepki çekti. Denizlililer, pandemide gelirlerin düştüğünü belirterek ödemelerin ertelenmesini istedi.

    Bakan Selçuk'tan “LGS ertelenir mi?” sorusuna yanıt: Sağlık durumumuza bağlı
    Bakan Selçuk'tan “LGS ertelenir mi?” sorusuna yanıt: Sağlık durumumuza bağlı

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav ertelenir mi" sorusuna, "Bu tümüyle sağlık durumunuzun gidişatına bağlı" dedi.

    Üretici köylü yasaktan muaf ama tarlaya gidemiyor: ÇKS kaydı da yok maske de
    Üretici köylü yasaktan muaf ama tarlaya gidemiyor: ÇKS kaydı da yok maske de

    Tarla, bağ ve bahçelerine gidecek köylülerden Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi istenmesi üretici köylüleri çileden çıkardı.

    Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu: Bilinçli bir izleyiciysek neden dizi izlemeyelim
    Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu: Bilinçli bir izleyiciysek neden dizi izlemeyelim
    GÜNCELLENDİ
    Milas’tan ABD’ye bir kadın hikayesi: Leyla’nın Kahvesi
    Milas’tan ABD’ye bir kadın hikayesi: Leyla’nın Kahvesi
    Ressam Burhan Kum: Sanatçının sanatıyla yaşayabilmesi için destek istiyoruz
    Ressam Burhan Kum: Sanatçının sanatıyla yaşayabilmesi için destek istiyoruz
    Korona günlerinde hamile olmak | Hamileler nelere dikkat etmeli?
    Korona günlerinde hamile olmak | Hamileler nelere dikkat etmeli?
    Bozkırın çığlığı
    Bozkırın çığlığı
    İyileşen bazı Güney Korelilerde neden tekrar Kovid-19 pozitif çıktığı araştırılıyor
    İyileşen bazı Güney Korelilerde neden tekrar Kovid-19 pozitif çıktığı araştırılıyor
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    İzmir Büyükşehir Belediyesi şiddet gören kadınlar için misafirhaneler açacak
    İzmir Büyükşehir Belediyesi şiddet gören kadınlar için misafirhaneler açacak

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, salgın günlerinde şiddete maruz kalan kadınlar için geçici misafirhaneler açılacağını duyurdu.

    Denizli'de salgın dinlemeyen belediye, vatandaşın su parasının derdinde
    Denizli'de salgın dinlemeyen belediye, vatandaşın su parasının derdinde

    Koronavirüs salgınında Denizli Büyükşehir Belediyesinin su faturalarını tahsil için yoğunlaşması tepki çekti. Denizlililer, pandemide gelirlerin düştüğünü belirterek ödemelerin ertelenmesini istedi.

    Dokuz Eylül Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim sorunları sürüyor
    Dokuz Eylül Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim sorunları sürüyor

    Koronavirüs salgını döneminde öğrencilerin uzaktan eğitimdeki sıkıntıları sürüyor. Özellikle uygulamalı derslerde sorun yaşayan Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri bir an önce çözüm istiyor.

    Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem
    Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem

    Manisa Kırkağaç'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan Mehmet I. tartıştığı kişiyi öldürdü
    İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan Mehmet I. tartıştığı kişiyi öldürdü

    İzmir Torbalı'da, infaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan Mehmet I, tartıştığı kişiyi öldürdü.

    TPI işçisi: Evde kalma umudumuz valiliğe takıldı
    TPI işçisi: Evde kalma umudumuz valiliğe takıldı

    TPI İşçisi: Ne kadar çok bitmiş iş gönderirse o kadar kâr edecek. İlk başlarda izin istediğimizde kanunu uygularız diyorlardı ama şimdi çalıştırmak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar.