Almanya’da aşırı sağcıların korona bahanesiyle sokağa çıkmasına tepki

Ali ÇARMAN

Stuttgart

Koronavirüs salgına ilişkin hükümetlerin aldıkları kararlar toplumun değişik kesimlerinde tartışılmaya devam ediyor. Mesafe koymayanlara, sokağa çıkanlara para cezaları verilirken, işçi ve emekçiler birçok işyerinde hala işe gitmek zorunda.

Öte yandan Alman aşırı sağcılar, ABD’de Trump yanlılarıyla aynı saatlerde Almanya’nın birçok şehrinde sokağa çıkarak eylemler gerçekleştirdi. Mahkenin son anda vermiş olduğu izin kararıyla cumartesi günü Stuttgart şehir merkezi Sclossplatz Meydanında toplanan aşırı sağcıların eylemine katılım az oldu.

Hitler’in “Kavgam” kitabının kapağının olduğu dövizler taşınması da dikkat çekti.

Demokratik kurum ve kuruluşlar sağcıların eylemine karşı sessiz kalmadı. Yüzden fazla kişi alana gelerek eylemi protesto etti.

Aynı saatlerde; Berlin ve Giesen’de de aşırı sağcılar eylemler yaptı. Berlin eyleminde 1.5 metre metre sosyal mesafe kuralına uyulmadığı için gözaltılar yaşandı.

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