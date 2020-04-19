HDP, sahte dezenfektan dağıtan Diyarbakır Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu
HDP, halka sahte dezenfektan dağıtan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyumu hakkında suç duyurusunda bulundu.
Fotoğraf: DHA
Halkların Demokratik Partisi (HDP), Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine atanan kayyum hakkında, yurttaşlara sahte dezenfektan dağıtmasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.
Konuyla ilgili HDP Basın Bürosu, “Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonumuz, Diyarbakır kayyımının halka sahte dezenfektan dağıtmasına ilişkin partimiz adına suç duyurusunda bulunmuştur. Suç duyurusunda halk sağlığının tehlikeye düşürülmesi nedeniyle sahte dezenfektan üretimi ve dağıtımı yapanlarla ilgili soruşturma başlatılarak sorumluların cezalandırılmaları istenmiştir” notunu paylaştı.
NE OLMUŞTU?
Kayyum Hasan Basri Güzeloğlu yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, koronavirüs tedbirleri kapsamında dağıttığı dezenfektanlar sahte çıkmıştı.
Ürünleri taklit edilen firma, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulununca, kayyum Güzeloğlu'nun göreve getirdiği Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Korkutan görevden alınmıştı.
Olayın ortaya çıkmasıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dağıttığı sahte dezenfektanları toplamaya başladı. (HABER MERKEZİ)
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