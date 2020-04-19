"Tek dünya: Hep birlikte evde" programında dünyaca ünlü isimler sahne aldı

Global Citizen ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğiyle ABD’li şarkıcı Lady Gaga öncülüğünde düzenlenen "One World: Together At Home" (Tek dünya: Hep birlikte evde) programı, sekiz saat süren aralıksız konserde sanatçıları ağırladı.

Yayında, Paul McCartney, Elton John, The Rolling Stones, Celine Dion, Jennifer Lopez, Alicia Keys, Andrea Bocelli ve Matthew McConaughey'in de aralarında olduğu dünyaca ünlü isimler katıldı. Programda, 127,9 milyon dolar bağış toplandı.

Programa katılan şarkıcı ve söz yazarı Rita Ora, "Lonely Together" şarkısını yorumladı. Rita Ora, "Burada hepinizle birlikte olduğum için çok mutluyum. Umuyorum herkes bulunduğu yerde güvendedir ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen hastalığı önleme yöntemlerini uyguluyordur" ifadelerini kullandı.

Programın bir saatlik bölümünün sunuculuğunu da üstlenen oyuncu Matthew McConaughey de "Kovid-19 testini dünyanın her yerinde, herkesin yaptırabileceğinden emin olmalıyız ve olabildiğince kısa sürede bu testi yaptırabilmeliyiz" dedi.

"Lady Madonna" şarkısını seslendiren söz yazarı, gitarist, besteci ve yapımcı Paul McCartney de "Tüm dünyada, gerçek kahramanlarımız olan sağlık çalışanlarını kutlamak için akşam bu programın bir parçası olduğum için onur duyuyorum. Bir pandemi olan Kovid-19, global bir krizdir. Global olarak bununla savaşmak için hepimiz birlikte olmalıyız. Liderlerimize şunu söyleyelim, sağlık sistemini tüm dünyada güçlendirmek gerekiyor. Böylece bu krizler bir daha meydana gelmez. Annem Mary, İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında hemşire ve ebe olarak görev yaptı. Bu nedenle bizi sağlıklı tutmaya çalışan doktor ve hemşire gibi sağlık çalışanlarıyla çok fazla vakit geçirdim. Sizleri seviyoruz ve teşekkür ediyoruz."

Programa katılan Elton John "I'm Still Standing", The Rolling Stones "You Can't Always Get What You Want", Jennifer Lopez "People", Stevie Wonder "Lean on Me" şarkılarını söylerken, programın son dakikalarında Celine Dion, Lady Gaga, John Legend, Andrea Bocelli ve Lang Lang düet yaptı.

Program, tüm dünyada birçok televizyon kanalının yanı sıra Youtube üzerinden yayımlandı. Youtube'daki 8 saatlik canlı yayını 500-750 bin kişi aynı anda izlerken, yayından sonraki ilk 12 saatte 17 milyon 500 bin kişi, konser kaydını seyretti.

Etkinlikte 127,9 milyon dolar bağış toplandığı ve bağışın Kovid-19 hastalığıyla mücadele için kullanılacağı açıklandı. (KÜLTÜR SERVİSİ)