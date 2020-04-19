19 Nisan 2020 14:42

Bakan Selçuk'tan “LGS ertelenir mi?” sorusuna yanıt: Sağlık durumumuza bağlı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav ertelenir mi" sorusuna, "Bu tümüyle sağlık durumunuzun gidişatına bağlı" dedi.

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    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı.

    Bakan Selçuk, 'LGS ertelenir mi?' sorusuna, "Bu tümüyle sağlık durumunuzun gidişatına bağlı" yanıtını verdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Selçuk, Instagram üzerinden canlı yayınla 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk, bu yıl LGS merkezi sınavına girecek öğrenci sayısının arttığını, bu doğrultuda sınavla öğrenci alan okulların kontenjanlarının da yükseltildiğini söyledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınava girecek öğrencilerin başvurularının Bakanlık tarafından yapıldığını hatırlatan Bakan Selçuk, "1 milyon 670 bin civarında öğrenci, 2020 yılı LGS için otomatik olarak kaydedilmiş oldu" dedi.

    Bakan Selçuk, sınavın online yapılmayacağını hatırlattı.

    LGS ERTELENİR Mİ?

    "LGS'ye girerken sağlık tedbirleri nasıl alınacak?" sorusu üzerine Bakan Selçuk, okulların temizliği konusunda büyük bir hassasiyet gösterdiklerini, okullar açılmadan ve sınav yapılmadan önce kapsamlı çalışma gerçekleştirileceğini kaydetti. Bakan Selçuk, "LGS ertelenir mi?" sorusuna da, "Bu tümüyle sağlık durumunuzun gidişatına bağlı" yanıtını verdi.

    "YAZ TATİLİNDE OKUL OLACAK MI?"

    "Yaz tatilinde okul olacak mı?" sorusu üzerine Bakan Selçuk, "Yaz tatilinde eğitim öğretim yapılmasını biz en son ihtimal olarak görüyoruz. Sadece tedbir amaçlı planlamalarımızı yapıyoruz. Yoksa bizim yaz aylarında ders yapmak ya da okulları tümüyle açmak gibi bir derdimiz yok" diye konuştu.

    "VİRÜS SEYRİNE BAĞLI OLARAK DEĞİŞECEK"

    Bakan Selçuk, "Telafi eğitimler ne zaman başlayacak, neyi kapsayacak?" sorusuna ise, "Okullarda görmediğimiz müfredatı kapsayacak. Telafi eğitimi şu andaki durumun devam etmesi ya da etmemesine bağlı olarak değişir. Diyelim ki 30 Nisan'dan sonra okullar açıldı, o zaman telafi eğitimin süresi ve içeriği değişir. Diyelim ki açılmadı, ona göre değişir” diye cevap verdi.

    Bakan Selçuk, "Yazılılar ne olacak?" sorusu üzerine de, "Mevcut durum devam ettiğinde, ilk dönemde yapılan yazılı sınavları baz olarak alacağız ve bu şekilde değerlendirmiş olacağız" bilgisini paylaştı. (HABER MERKEZİ)

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