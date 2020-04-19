Almanya’nın "Mega Projesi"nde çalışan inşaat işçileri koronavirüse yakalandı

Ali ÇARMAN

Stuttgart

Almanya’da on yıldır gündemde olan ve “Mega proje” olarak lanse edilen ve tren hatlarının tamamen yeraltına çekilmesi projesi olan “Stuttgart 21”de çalışan ve Türkiye’den getirilen 6 inşaat işçisinin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Haber, Almanya basınında yer aldı.

İŞÇİLER SALGINA RAĞMEN ÇALIŞTIRILDI

Stuttgart 21 projesi, uzun yıllardır bilim insanları, mimarlar ve sendikacılar gibi birçok kesimin tepkisini çekiyor ve sık sık protesto ediliyordu. Özellikle sendikacılar, projeye karşı çıkarken inşaat alanında çalışacak işçilerin Polonya ve Türkiye gibi ülkelerden getirilerek düşük ücretlerle çalıştırılacakları ve büyük bir sömürünün de gündeme geleceği konusunda uyarı yapıyorlardı. Almanya ve bütün dünya koronavirüs salgını ile uğraşırken Stuttgart 21 projesi işçileri ise çalıştırılmaya devam edildi.

Stuttgart 21 Karşıtları İnisiyatifi adına yapılan açıklamada, düşük ücretle ve ağır koşullarda çalıştırılan işçilerde koronavirüs tespit edildiği duyuruldu. Açıklamada, mağazalar, okullar, ofisler gibi yüzlerce işyeri ve mekan bulaşma riski gözetilerek kapatılmış olmasına rağmen Stuttgart 21 Projesi işçilerinin aralıksız çalıştırıldıklarına dikkat çekildi. Açıklamada, inşaat çalışmalarının derhal durdurulması ve çalışanların tümünün sağlık kontrülün geçirilmesi gerektiği belirtildi.

2 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Hochtief ve Züblin inşaat tekeline bağlı şirketlerin Türkiye’den getirilen işçilere köle muamelesi yaptığı, işçilerin Almanya’daki yasal asgari ücret altında çalıştırıldığı, sağlık sigortalarına dahi sahip olmadıkları, oldukça kötü barınma yerlerinde kaldıkları da ortaya çıktı.

Aynı şekilde eyaletin en büyük gazetesi olan Stuttgartterzeitung de sayfalarında “Türk inşaat firması EFRA bünyesinde çalışan 6 Türk işçide koronovirüs tespit edildiği” haberine yer verdi. Koronavirüse yakalanan 6 Türkiyeli işçinin ikisi hastahaneye kaldırılırken diğer 4 kişi ise barınma yerlerinde iki hafta tutulacak.

Stuttgart Belediye Meclis Üyesi Sol Partili Tom Adler, işçilerin karşı karşıya bulunduğu tehlike dikkate alınarak inşaat çalışmalarının hemen durdurulmasını talep etti.

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