Independent Türkçe’ye erişim engeli kararı

Independent Türkçe, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) kararı ile erişime engellendi. Independent Türkçe’nin genel yayın yönetmeni Nevzat Çiçek, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) idari kararıyla sitelerinin engellendiğini bildirdi.

Twitter'dan paylaşım yapan Çiçek "Bu kararın, Suudi Arabistan’ın Anadolu Ajansı ve TRT Arapça başta olmak üzere erişimi engelleme kararına karşı yapıldığı belirtiliyor” dedi. Çiçek, "Independent’ın ana gövdesinin yüzde 70’i Rus işadamında, yüzde 30’u Suudlu işadamında ama editoryal bağımsızlık tamamen kuruluş ilkelerinde… Bize resmi olarak herhangi bir tebligat ya da mahkeme kararı gelmiş değil. Devletler arası bir mesele bizimle ilgili değil. Sonuçta, bizim editoryal bağımsızlığımızın ihlali ya da objektif haber ilkelerinin ihlaliyle ilgili herhangi bir karar yok… Herhangi bir kapatma yok, ortada idari bir BTK kararı var… Siteye bazı yerlerde erişim sağlanıyor bazı yerlerde sağlanmıyor Durum şimdilik budur” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan, geçen hafta Anadolu Ajansı (AA) ve TRT Arapça’nın internet sitelerine erişime engel getirmişti. (MEDYA SERVİSİ)

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