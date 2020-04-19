19 Nisan 2020 11:28

Figen Yüksekdağ’ın avukatı: Taleplerimiz otomatik olarak reddediliyor

HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın avukatı Ezgi Güngördü, koronavirüs sürecinde “yaşam hakkı” gözetilmeden başvuruların karara bağlandığını söyledi. 

HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ | Fotoğraf: MA

  • ANASAYFA
  • POLİTİKA
    • Paylaş

    Berivan ALTAN

    Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın, Kobanê eylemleri nedeniyle tutuklu olduğu dosyayla ilgili 15 Nisan’da Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılan tahliye talepli başvuru, gerekçesiz reddedildi. Avukatlar bu karara dair bir üst mahkemeye itirazda bulundu.

    İki ayrı dosyadan tutuklu bulunan Yüksekdağ için, 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına “yaşam hakkı” talebiyle yapılan tahliye başvurusu, “somut delil” olmadığı gerekçesiyle 30 Mart tarihinde reddedilmişti. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyası için ise yapılan itiraz başvurusuna henüz yanıt verilmedi.

    İTİRAZ BAŞVURULARI

    Yüksekdağ’ın avukatı Ezgi Güngördü, Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararına ilişkin itirazda bulunduklarını söyledi. Milletvekilleri hakkında yürütülen yargılamaların usul açısından karmakarışık hale getirildiğini belirten Güngördü, bir yandan tahliye talepli başvuru, diğer yandan aylık “tutukluluk halinin devamı” kararına itirazda bulunduklarını söyledi. Başvurulara yapılan başvuruların reddedilmesine karşı bir üst mahkemeye itiraz başvurusunda bulunduklarını dile getiren Güngördü, “Bunun cevapları geldiğinde bir üst mahkemeye itiraz ediyoruz. Sürekli bir itiraz dilekçesi verme halindeyiz. Daha kendilerini usule uyduramadılar” dedi.

    OTOMATİK RET KARARI

    HDP’li siyasetçiler hakkında mahkemelerin otomatik olarak ret kararı verdiklerine dikkat çeken Güngördü, “Dosyaların hakim tarafından incelenip incelenmediğinden dahi emin değiliz, tüm taleplerimiz otomatik olarak reddediliyor” diye belirtti.

    Yüksekdağ ile HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verilen kararlarda, mahkemelerin matbu kararlar verdiğini ve tutukluluk devam kararlarında yazılan gerekçelerin dahi aynı olduğuna işaret eden Güngördü, bu kararlarda Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 100/3 maddesindeki “katalog suç olması, kuvvetli suç şüphesi, istenen cezanın alt ve üst sınırı, adli kontrol şartlarının yetersiz olması…” ifadelerinin yer aldığını ifade etti.

    Güngördü, ancak bu şartların nasıl ve hangi gerekçelerle sağlandığına dair bir açıklamanın yapılmadığını söyledi. 

    "VİCDANEN DOĞRU DEĞİL"

    Koronavirüs sürecinde dahi “yaşam hakkı” gözetilmeden, dosyanın incelenmeksizin karar verildiğini dile getiren Güngördü, şunları söyledi: “Bakın biz müvekkilimiz için Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığımız başvuruda, ‘salgın nedeniyle yaşam hakkı tehlikede’ dedik. Ancak mahkeme heyeti iddialarımızı dahi incelemeden, ‘somut delil yok’ dedi. Bize inanmayabilirsiniz ama sormak istiyorum; acaba mahkeme heyeti cezaevi yönetiminden alınan tedbirlere dair bilgi alamaz mıydı? Mahkeme heyeti, ‘Bakanlıkça alınan tedbirler uygulanıyor mu? Temizlik malzemelerinin durumu nedir? Erişebiliyor mu? Sosyal fiziksel izolasyon sağlanıyor mu?’ bilgisini dahi almadan otomatik olarak ‘kuvvetli suç şüphesi var’ diyerek, reddetti. Böyle bir süreçte, böyle bir karar verilmesi vicdanen doğru değil.” 

    Güngördü, müvekkili Yüksekdağ hakkında bir kez daha “yaşam hakkı” gerekçesiyle tahliye talebinde bulunacaklarını aktardı. 

    DOSYALAR HAKKINDA 

    Yüksekdağ hakkında Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 7 ayrı fezlekenin birleştirilmesinden oluşan 92 sayfalık iddianame kapsamında 30 yıldan 83 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Yüksekdağ, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) içerisindeki faaliyetleri ve kimi siyasi faaliyetleriyle suçlanıyor. 

    6-8 Ekim Kobanê eylemleri nedeniyle de tutuklu bulunan Yüksekdağ’a, “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma”, “Bir suçu gizlemek ve ya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yaklanmamak amacıyla öldürme”, “Birden fazla kişiyle birlikte gece vaktinde suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yapma”, “Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürmeye teşebbüs” suçlamaları yöneltiliyor (MA)

    Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tahliye talepleri reddedildi

    Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tahliye talepleri reddedildi

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan Mehmet I. tartıştığı kişiyi öldürdü
    YAZARLAR
    Günseli BAYRAM
    Günseli BAYRAM

    SARS-Cov-2’ye karşı bilimsel çalışmalar dünyada ne aşamada?

     Ayşen ŞAHİN
    Ayşen ŞAHİN

    Aynı dolap dönüyor: Duruma uygun mağdurları piyasaya sürün!

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Maskeli balonun adı 'sürü bağışıklığı'!

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    Sizin çocukların değeri yok!

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    “Oy göresim geldi Berçenek seni”

     Yücel SAYMAN
    Yücel SAYMAN

    Emojileşmek (2)

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Osman Cavcı, Ahmet Çadırcı ve Renkli-Türkçe

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Yeniden doğuş

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘İçinden geçtiğimiz hassas dönem’ meselesi
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Gıda-İş Sendikası: Gıda işçileri risk altında çalışıyor
    Gıda-İş Sendikası: Gıda işçileri risk altında çalışıyor

    DİSK/Gıda-İş Sendikası, 27 Mart-17 Nisan tarihleri arasında gıda fabrikalarında yaşanan gelişmeleri raporlaştırdı. Rapora göre, 58 fabrikanın 17’sinde koronavirüs vakaları görüldü.

    İngiltere’de koruyucu ekipman krizi büyüyor, sağlıkçılar büyük risk altında
    İngiltere’de koruyucu ekipman krizi büyüyor, sağlıkçılar büyük risk altında

    İngiltere’deki koruyucu ekipman eksikliği sağlık çalışanlarını isyan etme boyutuna getirdi. Sağlıkçıların hayatlarının büyük tehlike altında olduğu belirtiliyor.

    Sokağa çıkma yasağına rağmen işçileri çalıştırdı: Arçelik "bulaş makinesi"
    Sokağa çıkma yasağına rağmen işçileri çalıştırdı: Arçelik "bulaş makinesi"

    Arçelik’te çalışan işçilerden tepki: Bizim virüs tehlikemiz yok galiba baksanıza un üretmekle bulaşık makinası üretmek arasında bir öncelik farkı yok. Resmen üretim her şeye rağmen sürsün.

    CHP’li Barut’tan buğdayda sıfır gümrük tepkisi: İthalat sevdası üreticiyi bitiriyor
    CHP’li Barut’tan buğdayda sıfır gümrük tepkisi: İthalat sevdası üreticiyi bitiriyor

    CHP Milletvekili Ayhan Barut, "Çiftçiyi düşünmeyenler, üretime ve üreticiye destek vermeyenler, sıfır gümrükle ithalatın önünü açarak tarımı ve üreticiyi cezalandırmaktan vazgeçmelidir” dedi.

    Almanya’nın "Mega Projesi"nde çalışan inşaat işçileri koronavirüse yakalandı
    Almanya’nın "Mega Projesi"nde çalışan inşaat işçileri koronavirüse yakalandı

    Almanya basını, Stuttgart 21 isimli projede çalıştırılmak için Türkiye’den getirilen ve salgına rağmen çalıştırılan işçiler arasında koronavirüse yakalananlar olduğunu yazdı.

    Kısa çalışma ödeneği ne zaman ve nasıl ödenecek? Sendika Uzmanı Onur Bakır cevaplıyor
    Kısa çalışma ödeneği ne zaman ve nasıl ödenecek? Sendika Uzmanı Onur Bakır cevaplıyor

    Ücretsiz izin nedir? Kısa çalışma ödeneği ne zaman ve nasıl ödenecek? Sendika Uzmanı Onur Bakır, Gündem Özel'de Cihan Çelik'in sorularını yanıtladı.

    Figen Yüksekdağ’ın avukatı: Taleplerimiz otomatik olarak reddediliyor
    Figen Yüksekdağ’ın avukatı: Taleplerimiz otomatik olarak reddediliyor

    HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın avukatı Ezgi Güngördü, koronavirüs sürecinde “yaşam hakkı” gözetilmeden başvuruların karara bağlandığını söyledi. 

    Kılıçdaroğlu: Yardımlarımız Erdoğan’ın talimatıyla engelleniyor
    Kılıçdaroğlu: Yardımlarımız Erdoğan’ın talimatıyla engelleniyor

    Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin yardım kampanyalarının engellenmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla olduğunu belirterek "Bu durum, Erdoğan'ın ezberini bozdu" dedi.

    Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu: Bilinçli bir izleyiciysek neden dizi izlemeyelim
    Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu: Bilinçli bir izleyiciysek neden dizi izlemeyelim
    GÜNCELLENDİ
    Milas’tan ABD’ye bir kadın hikayesi: Leyla’nın Kahvesi
    Milas’tan ABD’ye bir kadın hikayesi: Leyla’nın Kahvesi
    Ressam Burhan Kum: Sanatçının sanatıyla yaşayabilmesi için destek istiyoruz
    Ressam Burhan Kum: Sanatçının sanatıyla yaşayabilmesi için destek istiyoruz
    Korona günlerinde hamile olmak | Hamileler nelere dikkat etmeli?
    Korona günlerinde hamile olmak | Hamileler nelere dikkat etmeli?
    Bozkırın çığlığı
    Bozkırın çığlığı
    İyileşen bazı Güney Korelilerde neden tekrar Kovid-19 pozitif çıktığı araştırılıyor
    İyileşen bazı Güney Korelilerde neden tekrar Kovid-19 pozitif çıktığı araştırılıyor
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem
    Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem

    Manisa Kırkağaç'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan Mehmet I. tartıştığı kişiyi öldürdü
    İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan Mehmet I. tartıştığı kişiyi öldürdü

    İzmir Torbalı'da, infaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan Mehmet I, tartıştığı kişiyi öldürdü.

    TPI işçisi: Evde kalma umudumuz valiliğe takıldı
    TPI işçisi: Evde kalma umudumuz valiliğe takıldı

    TPI İşçisi: Ne kadar çok bitmiş iş gönderirse o kadar kâr edecek. İlk başlarda izin istediğimizde kanunu uygularız diyorlardı ama şimdi çalıştırmak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar.

    GÜNCELLENDİ
    Çiğli’den emekçiler: Ölümüne çalışılacak ki birilerinin kesesi dolacak
    Çiğli’den emekçiler: Ölümüne çalışılacak ki birilerinin kesesi dolacak

    Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde çalışan emekçiler, koronavirüs salgını döneminde yaşadıklarını dile getirerek, "Savunmasız insana müdahale etmek kolay, asıl patronlara müdahale edilmeli" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Philsa patronu kâr hırsından vazgeçmiyor, salgına rağmen fabrikada çalışma sürüyor
    Philsa patronu kâr hırsından vazgeçmiyor, salgına rağmen fabrikada çalışma sürüyor

    İzmir Torbalı’da bulunan Philsa (Marlboro) fabrikasında koronavirüs salgın süreci başladığından bu yana birtakım önlemler alınsa da çalışma sürüyor.

    Soma 301 Madenciler Derneği: Dün Soma kararı, bugün infaz yasası kara bir lekedir
    Soma 301 Madenciler Derneği: Dün Soma kararı, bugün infaz yasası kara bir lekedir

    Soma Katliamı davası sanıklarından Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’ın tahliye kararının üzerinden 1 yıl geçti. Konuyla ilgili Soma 301 Madenciler Derneği açıklama yaptı.