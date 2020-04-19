19 Nisan 2020 08:17
Trabzon Çarşıbaşı balık fabrikasında yangın çıktı
Trabzon Çarşıbaşı’nda, balık fabrikasının soğuk hava deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince 2 saatte söndürüldü.
Trabzon'da yangın çıkan balık fabrikası
Fotoğraf: DHA
Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde özel bir firmaya ait balık fabrikasının soğuk hava deposunda yangın çıktı.
Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Çarşıbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.
Fabrikada büyük çaplı hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (Trabzon/DHA)
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