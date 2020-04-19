Kısa çalışma ödeneği ne zaman ve nasıl ödenecek? Sendika Uzmanı Onur Bakır cevaplıyor
Ücretsiz izin nedir? Kısa çalışma ödeneği ne zaman ve nasıl ödenecek? Sendika Uzmanı Onur Bakır, Gündem Özel'de Cihan Çelik'in sorularını yanıtladı.
19 Nisan 2020 12:15
İşten atmalar gerçekten yasaklandı mı? Ücretsiz izin düzenlemesi ne anlama geliyor? Patronlar istedikleri zaman işçileri ücretsiz izne çıkarabilecekler mi? Kısa çalışma ödeneği ne zaman ve nasıl ödenecek? Tutarı ne olacak? İşveren önlem almıyorsa işçiler ne yapabilir?
Cihan Çelik, işçilerin merak ettiği soruları Sendika Uzmanı Onur Bakır'a sordu. (WEB TV)
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