Rize Valisi sonunda muhalefet partilerinin önerilerini aldı

Gençağa KARAFAZLI

Rize

Rize Valisi Kemal Çeber, kentteki siyasi parti başkanlarıyla tele konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda pandemi süreci ve yaklaşan çay sezonu ile ilgili alınması gereken tedbirler konusunda istişarede bulunuldu.

Çağrıcı parti ve kitle örgütleri Vali Çeberin siyasi parti başkanlarıyla yaptığı görüşmenin Rize için olumlu olduğunu belirtip, yaklaşan yaş çay kampanyası için ortak akılla ne tür yeni tedbirlerin hayata geçeceğini hep birlikte göreceklerini ifade etti.

Siyasi parti ve örgütler Vali Çeber’e il dışından gelenlerin virüsü getirdiğini bu nedenle özellikle İstanbul’dan Rize'ye yaş çay kampanyası için gelmek isteyen üreticilerin geliş sürelerinin ertelenmesi çağrıları yapmıştı.

Vali Çeber ise il dışından gelecek olanlar için 14 gün ev karantinası uygulanacağını açıklamıştı. Bazı siyasi parti temsilcileri sık sıkı karantina tedbirlerinin alınması konusunda Çeber'e çağrıda bulunmuş ancak Çeber bu çağrıları dikkate almamıştı.

Vakaların artması sonrası Çeber, partilerin taleplerini tek tek hayata geçirmeye başlamış, patriler ise adımların olumlu olduğunu ancak geç kalındığını ifade etmişti.