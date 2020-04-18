Hasan Kalyoncu öğrencileri: Hocamızın dersten alınması bizi mağdur etti

Cengiz Anıl BÖLÜKBAŞ

Kardelen ALPŞAR

Antep

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi hocası Prof. Dr. Hasan Tunç yılın bitmesine 3 hafta kala dersten alındı. Öğrenciler hocanın dersten alınmasını kendileri açısından mağduriyetlere sebep olduklarını söyleyerek, mağduriyetin giderilmesini ve hocalarının geri dönmesini talep etti. Dersten alınarak ücretli izine gönderilen Prof. Dr. Hasan Tunç ise, bilgisi olmadan ücretli izine gönderildiğini ve gereken yargısal ve idari süreci kullanacağını ifade etti.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim öğretim yılının bitmesine 3 hafta kala anayasa hukuku dersine giren Prof. Dr. Hasan Tunç dersinden alınarak yerine başka biri getirildi. Rektörlük ise Hasan Tunç'a mail yoluyla kendisini ücretli izine ayırdıklarını söyledi. Öğrenciler duruma ilişkin okul yönetimine mail attı. Rektörlük ise öğrencilere attığı mailde Hasan Tunç'un ücretli izine gönderildiğini ve bu durumu daha fazla kaşımamak gerektiğini söyledi. Bu durumun ardından hukuk fakültesi öğrencileri birçok mağduriyet yaşadı. Süreci öğrenciler ve dersten alınarak ücretli izine gönderilen Hasan Tunç Evrensel'e anlattı.

"HOCAMIZLA BERABER PLANLAR YAPMIŞTIK"

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden okuyan öğrencilerden biri, "Şu ana kadar Hasan Tunç hocamızdan ders aldık. Çoğumuz 1. sınıf öğrencisiyiz daha ve hocamıza daha yeni alışırken 3 hafta kala böyle bir değişiklikle okul yönetiminin bizi mağdur etmesinden dolayı çok rahatsızlık duyuyoruz. Hocamızla kendi aramızda planlar yapmıştık. Ödevler, sınav planlamaları gibi çoğumuz sınav yerine geçecek olan ödevlerimizi yaptık. Şimdi bunlar ne olacak, yeni gelecek hoca bizden ne isteyecek ya da nasıl sınav yapacak bilmiyoruz" diye konuştu.

"VİRÜS STRESİ VARKEN BİR DE BU STRESİ YAŞIYORUZ"

Bir yandan virüs stresi altındayken bir de böyle bir stresin altına girdiklerini ifade eden başka bir öğrenci ise, "Zaten uzaktan eğitimi tüm öğrenciler olarak yetersiz görüyoruz. Okulumuzun bu konu içinde gelecek dönem veya yılda bize indirim sağlaması yönünde isteklerimiz de var. Böyle bir dönemde bize yaşattıkları şu durum trajik. Biz öğrenciler mağduruz ve hocamızın görevine geri dönmesini istiyoruz. En azından bu eğitim öğretim sürecini tamamlayana kadar öğretmenimiz derslerimize girmeli" dedi. Üniversitenin rektör vekilinin yaptığı açıklamayı hatırlatan bir başka öğrenci de, "Bize gönderdikleri mailde bu konuyu fazla kaşımamamız gerektiğini söylediler. Biz öğrenciler olarak hakkımızı arıyoruz sadece. Eğitim sürecimizin nasıl işleyeceği neden böyle bir karar alındığını merak ettik. Mağduriyetimiz giderilmesine yönelik bir çabaydı. Rektör vekilinin bizlere vermiş olduğu yanıtla hepimizi şaşkına çevirdi" ifadelerini kullandı.

"MAİL İLE ÜCRETLİ İZİNE GÖNDERDİKLERİNİ SÖYLEDİLER"

2547'nin 64. maddesine göre normal şartlarda öğretim üyesinin eğitim döneminde izine ayrılamayacağını belirten Hasan Tunç, "Bana mailden bir duyuru yapıldı ve duyuruda rektörlük makamının talimatı gereği anayasa hukuku dersinin şahsımdan alınarak anayasa hukuku öğretmeni olmayan bir başka öğretim üyesine dersin işlenmesi için görevlendirildiği bildirildi. Zaten 3 hafta gibi bir süre kalmıştı. Biz öğrencilerle uzaktan eğitimi devam ettirirken böyle bir bilgi alınca samimi söylüyorum bende şaşırdım. Gerekçesini sorduğumda beni ücretli izine ayırdıklarını söylediler" dedi.

Ögrencilerin kendisi ile dayanışma içinde olduğunu ve bundan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Tunç "Öğrencinin mağduriyeti çok büyük. Ben öğrencilerime üzülüyorum. Yani burada öğrenci 1 yıldır benden ders alıyor, dersi ben anlatmışım, sınavlarını ben yapmışım, ödevi ben vermişim. Yarın sınav olacak sınavı kim yapacak ödevler nasıl değerlendirilecek? Kaldı ki dersi anlatmak üzere görevlendirdikleri uluslararası hukuk öğretim üyesi, anayasa hukukçusu değil. Ben bu konuda gereken idari ve yargısal süreci kullanacağım" diye konuştu.