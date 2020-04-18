Mülteciler Kırıkkale’den Gebze’ye getirilip sokağa terk edildi

Kırıkkale İl Göç İdaresi görevlileri, sokağa çıkma yasağının başladığı dün gece aralarında hamile kadın ve çocukların da olduğu 23 mülteciyi Gebze’de sokağa bıraktı.

İçişleri Bakanlığının aldığı karar ile 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta dün gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Ancak yasağa rağmen önceki gün gece ilginç bir olay yaşandı. Kırıkkale İl Göç İdaresi görevlileri tarafından otobüsle İstanbul’a getirilen 23 mülteci Gebze’de sokağa terk edildi.

Aralarında hamile kadın ve çocukların da olduğu mülteciler için Tarlabaşı Dayanışması üyeleri devreye girdi. İlgili kurumlara ulaşıp, sokağa bırakılan mülteciler için çözüm bulunmasını isteyen Dayanışma üyeleri herhangi bir sonuca ulaşamadı. Bunun üzerine Gebze’deki bir pansiyona yerleştirilmek istenen mülteciler, kimlikleri olmadığı için pansiyona alınmadı.

Sokağa terk edilen mültecilerin durumunun sosyal medyada gündem olması üzerine devreye Gebze İlçe Emniyet Müdürü girdi. Barındırılabilecekleri yer bulunamayan mülteciler sabaha karşı yeniden otobüse bindirilerek Kırıkkale’ye geri gönderildi. (İstanbul/MA)

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