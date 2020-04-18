18 Nisan 2020 21:58

İHD partilerle görüşecek: 10 maddede ayrımcılık var

İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, yeni infaz yasası için “10 ayrı maddede ayrımcılık” olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine taşımaları için siyasi partilerle görüşeceklerini belirtti. 

Cezaevi

Fotoğraf: MA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
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    Diren YURTSEVER

    Yeni infaz yasası için “Dengeyi yok etti” vurgusu yapan İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, düzenlemeyi “10 ayrı maddede ayrımcılık” olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine taşımaları için siyasi partilerle görüşeceklerini belirtti. 

    İnsan Hakları Derneği (İHD), Mecliste kabul edilen infaz yasasının Anayasa Mahkemesine götürülmesi konusunda siyasi partilerle görüşme talebinde bulunacak. İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, yasanın yaklaşık 10 maddesinin “ayrımcılık” hükümlerini içerdiği ve bu maddelerin çoğunluğunu Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında olduğunu belirtti. Herhangi bir siyasi partinin Mecliste kabul edilen yasayı AYM’ye götürmesi için 120 milletvekili imzasına ihtiyacı var.

    "İNFAZ REJİMİNDEKİ DENGEYİ YOK ETTİ"

    İnfaz rejiminin dengesinin yasayla yok edildiğini belirten Türkdoğan, “Kovid meselesinde çok ciddi ayrımcılık yapıldı. Dünyada görülmemiş bir şey. Kovid nedeniyle kanuna madde yazıyorsun ama mahpusları ayırıyorsun, böyle bir şey olamaz. Kovid gidip TMK kapsamındakilere bulaşmayacak diye bir kural varsa TMK’liler hapiste kalmaya devam etsin. Bu yasanın mantığında ‘Kovid TMK’ye dokunmuyor’ var. Yine hasta mahpuslar bakımından ayrım yapılmış” dedi.

    160 BİN KİŞİ TAHLİYE OLACAK

    Türkdoğan, iktidarın kamuoyuna aktardığı gibi yasanın 90 bin kişiyi etkilemeyeceği söyledi. Güncel verilere göre bir hesap yaptığını dile getiren Türkdoğan, yasayla birlikte yaklaşık 150-160 bin kişinin tahliye olacağı ifade etti. Türkdoğan, şöyle açıkladı: “Cezaevlerinde 300 bin kişi var. Bu sayının 50 bini TMK kapsamında bulunan tutuklu ve hükümlü. Geriye 250 bin adli kalıyor. 250 bin kişiden 80 bini uyuşturucu suçundan cezaevinde. Bu rakamın kapsam dışı bırakılan uyuşturucu kaçakçılığı dışındaki, torbacılık, uyuşturucu kullanmak gibi suçlardan yaklaşık 40-45 bin kişi yararlanacak. Hırsızlık suçundan cezaevinde 45 bin kişi var, bunlar da yararlanacak. 10 bin sahtecilik ve dolandırıcılık suçu kapsamında yararlanacak. Yaralama suçundan 30 bin kişi var. Bunların hepsi de yararlanacak. Gasp suçundan bulunan 25 bin kişi de yararlanacak. Alaattin Çakıcı’nın tahliyesini sağlayan ‘Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek’ suçundan 5 bin kişi var, bunların hepsi de yararlanacak.”

    CİNSEL SUÇLARDAN 20 BİN KİŞİ CEZAEVİNDE

    Cinsel suçlar kapsamında ise 20 bin kişinin cezaevinde bulunduğunu söyleyen Türkdoğan, “Yeni düzenleme ile cinsel suçlarda koşullu salıverilme oranı olan 4’te 3 oranı, 3’te 2’ye indirildi. Bunların da şimdi değil ama birkaç yıl sonra cezaevinden çıkma ihtimali olacak” dedi.

    Türkdoğan, infaz kanunu kapsamına alınmayan “Kasten öldürmeden” sücudun 35 bin kişinin cezaevinde bulunduğunu ifade etti. (Ankara/MA)

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