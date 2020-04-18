Van’daki çığ faciasıyla ilgili yolsuzluk iddialarına dair soruşturma açılmamış

Van’da şubat ayında meydanan gelen ve 41 kkişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan çığ sonrası ortaya atılan çığ tünellerindeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma açılmadığı ortaya çıktı.

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık’ın, Van Bahçesaray yolunda yaşanan çığ sonrası yol üzerinde bulunan tünellerde yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin bir soruşturma açılıp açılmadığını sordu. Ulaştırma Bakanlığından gelen cevapta hiçbir soruşturma açılmadığı gibi istifa eden veya görevden alınan herhangi bir kamu görevlisinin olmadığı bildirildi. Ayrıca cevapta yeni ölümleri engellemek için yeni çığ tüneli ile ilgili bir gelişmenin de olmadığı ortaya çıktı.

Işık, soru önergesinde yüklenici firmanın ihale şartlanın tamamen dışına çıkarak iki tünel yerine tek tünel yaptığının iddia edildiğini belirtti. Işık, önergede “Haberde ifade edilen tapu ve harita bilgilerine göre tünellerin karayolları ekiplerince ihale şartlarında belirlenen yerlere 'yani çığ noktaları yerine' değil 26. kilometreye yapıldığı ve çığ düşmeyen düzlük araziye yapıldığı iddia edilmektedir. İhale şartnamesine aykırı olarak İki ayrı tüneli yapması planlanan çalışmada; firmaya, farklı bir yere ve planlanan iş bitim süresinden yıllar sonra, tek bir tünel yapmasına rağmen 58 milyon ödemenin yapıldığı iddia edilmektedir” demişti.

Işık önergesinde Bakanlığa şu soruları sormuştu:

Yaşanan çığ faciasından sonra Çatak-Bahçesaray yolunda yapılması planlanan çığ tüneli sayısı kaçtır?

Bahçesaray yolu üzerinde kaç kilometrelik, kaç tünel için ihaleye çıkılmıştır? Bunlardan hangileri yapılmamıştır? Yapılmama nedenleri nelerdir?

Önceki dönemlerde iki adet çığ tüneli ihalesine çıkıldığı, planlanan yerlerin dışında sadece tek bir tünelin; planlanan fiyatın çok üzerinde ve belirlenen süreden 3 yıl sonra yapılması iddiaları gerçek midir?

Mevcut durumda yapılan tünelin arazisi, tünel inşaatından önce kimlerin mülkiyetindeydi? Tünel ihalesi sürecinden önce mülkiyetlerin el değiştirmesi söz konusu olmuş mudur? Arazi kamulaştırılmış mıdır? Kamulaştırma bedeli ne kadar olmuştur ve kimlere ödenmiştir?

Bahçesaray çığ tüneli ihalesindeki yolsuzluk iddiaları üzerine açılmış bir soruşturma var mıdır?

Zamanında, yerinde ve yeterli sayıda çığ tüneli yapılmaması ve gerekli tedbirlerin alınmaması sonucu 41 kişinin yaşamını yitirdiği çığ vakası nedeniyle devam eden bir soruşturma var mıdır?

Yolsuzluk iddiaları üzerine İstifa eden veya görevden alınan herhangi bir kamu görevlisi var mıdır?

Soru önergesine Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından şu cevaplar verildi:

“(Van-Çatak) Ayrım-Bahçesaray yolunda 1.400 m uzunluğunda kar tüneli, 2016 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır. Altematİf proje ve güzergâh çalışmaları İse devam etmektedir.

Bahçesaray-(Çatak-Van) Ayrımı-İI Yolu Karabet Tünelinin bulunduğu kesime 10.05.2017 tarihli ve 2017/198 sayılı Kamu Yaran Kararı alınmıştır. Kamu Yararı Kararına konu kamulaştırma planına göre, kamulaştırma İşlemlerine tabi şahıs parseli İki adet olup diğer alanlar Devlet tasarrufu altındaki alanlardır. Kamulaştınna İşlemleri neticesinde Van İli, Bahçesaray ilçesi, İslam Mahallesi 395 ada 16 parsel malikleri ve 408 ada 52 parsel maliki İle pazarlık görüşmeleri yapılmış ancak anlaşma sağlanamamıştır.

Diğer taraftan, çığ felaketi İle İlgili olarak Bahçesaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Karayolları Genel Müdürlüğüne gönderilen herhangi bir soruşturma evrakı bulunmadığı gibi İstifa eden veya görevden alınan herhangi bir kamu görevlisi de bulunmamaktadır.” (HABER MERKEZİ)

Van'da yaşanan iki çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi