Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 1890'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair Türkiye'deki son durumu paylaştı.

Koca'nın Twitter hesabından "Şifa bulan hasta sayımız 10.000'in üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım" mesajıyla yaptığı paylaşıma göre sayılar şöyle:

Son 24 saatte;

40 bin 520 test yapıldı,

3 bin 783 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu,

121 kişi hayatını kaybetti,

1822 kişi iyileşti.

Öte yandan

Toplam test sayısı 598 bin 933,

Toplam vaka sayısı 82 bin 329,

Toplam can kaybı 1890,

Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1894,

Toplam entübe hasta sayısı 1054,

Toplam iyileşen hasta sayısı 10 bin 453 oldu.

Görsel: @drfahrettinkoca/Twitter

(HABER MERKEZİ)

Türkiye'de koronavirüs: Ölenlerin sayısı 1890'a yükseldi (18 Nisan)