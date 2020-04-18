CHP'li Yavuzyılmaz: Hayat eve sığar, Vali Bektaş'ın bu ayıbı Zonguldak'a sığmaz!

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın sağlıkçıların yük olduğu şeklindeki sözlerine tepki göstererek, "Hayat eve sığar, bu ayıp Zonguldak'a sığmaz" dedi.

Salgın günlerinde vatandaşlar can derdine düşmüşken bir Valinin sokakta vatandaşı fırçaladığını, bir diğerinin de sürecin kahramanı sağlık çalışanlarını suçladığını belirten Yavuzyılmaz, "Dün gerçekleşen pandemi kurulu basın toplantısında Zonguldak Valisinin söylediği sözler hükümetin sağlık çalışanlarına olan bakış açısını ortaya koymakla birlikte aslında hükümetin güç zehirlenmesine maruz bıraktığı bürokratlarının üslup sorununu da bir kez daha bizlere gösteriyor" dedi.

Sağlık çalışanlarının sorunlarını çözemeyen, onlara yeterli ekipman sağlayamayan, aynı maske ve tulum ile günlerce çalışmak zorunda bırakılan emekçilere karşı bu yaklaşımın kabul edilemeyeceğini ifade eden Yavuzyılmaz, "Görevi nedeniyle evine gidince eşine çocuğuna dahi sarılamayan, insanların canını kurtarmaya çalışırken enfekte olan hatta hayatını kaybeden sağlık çalışanları başta olmak üzere özverili kahramanlarımıza ve ailelerine yapılmış olan bu ayıbın gereği yapılmalıdır. Hayat eve sığar, bu ayıp Zonguldak'a sığmaz" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Kovid-19'a yakalanan sağlık çalışanlarını enfekte oldukları için suçlamıştı. Vali Bektaş, sağlık çalışanlarının “Kendilerini korumadıklarını” iddia etmiş ve "Bize yük oldular” demişti. Ayrıca sağlıkçılarnı barınma ihtiyaçlarının çözüldüğünü söyleyerek sanki görevi değilmiş gibi “Devletimiz onlardan ücret almadı” gibi tuhaf sözler sarf etmişti.

Gelen tepkiler üzerine Bektaş, özür dilemişti. (Ankara/EVRENSEL)

Kovid-19'a yakalandıkları için sağlıkçıları suçlayan Zonguldak Valisi özür diledi