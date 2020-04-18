Sır Barajı'ndaki kirliliği paylaşan CHP’li Ali Öztunç suç duyurusunda bulunacak

CHP Milletvekili Ali Öztunç, Maraş’ta bulunan Sır Barajı'ndan görüntüler paylaştı. Barajda oluşan kirliliğe dikkat çeken Öztunç, suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Twitter hesabından görüntüleri, “Çevre katliamının, rezaletinin, ayıbın videosu bu” ifadeleri ile paylaşan Öztunç, “Güzel şehrimiz bu görüntüleri hak etmiyor. Gerekli suç duyurusunda bulunacağım. Memlekemetimiz sahipsiz değil bunu herkes artık öğrensin" dedi.

Barajdaki kirliliğe sanayi tesislerinin kimyasal atığının yol açtığına dikkat çeken Öztunç, “Defalarca çağrı yaptım, mücadele ettim ama maalesef ne Çevre Bakanlığı ne de Kahramanmaraş Büyükşehir belediyesi duyarlılık göstermedi. Bu çevre katliamının sorumluları sadece fabrikalar değil aynı zamanda duyarsız kalan kamu görevlileridir. Bu nedenle bu kamu görevlileri hakkında da suç duyusunda bulunacağım. Bunu yapmaya mecbur bırakıldım maalesef” ifadelerini kullandı.

(HABER MERKEZİ)

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