18 Nisan 2020 18:35
Son Güncellenme Tarihi: 18 Nisan 2020 22:14

Birçok ürünün ithalatında fahiş miktarda ilave gümrük vergisi uygulanacak

Pek çok ürünün ithalatında fahiş miktarda ek gümrük vergisi uygulanmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Video oyun konsolundaki ek vergi oranı yüzde 50!

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Oyun konsolu konrolörü

Fotoğraf: Pixabay

  • ANASAYFA
  • EKONOMİ
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    Pek çok ürünün ithalatında ek gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vidadan kaynak teline, hoparlörden saate onlarca ürüne uygulanacak ek gümrük vergisi oranları yüzde 5 ile yüzde 50 arasında değişiyor. Gümrük vergisi oranı fahiş şekilde zamlanan ürünler arasında yüzde 50 ile video oyun konsolu da bulunuyor.

    Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla, pek çok ürünün ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanacak. Söz konusu ilave gümrük vergisi oranları ürünlere göre yüzde 5 ile yüzde 50 arasında değişecek. Bazı demir çelik ürünlerine uygulanan gümrük vergileri de 3 ay süreyle geçici olarak artırıldı.

    OYUN KONSOLUNDA YÜZDE 50

    Gümrük vergisi oranı artırılan ürünler arasında video oyun konsolunun bulunması dikkat çekti. Zira koronavirüs salgını nedeniyle yurttaşların evlerine kapanmasıyla konsol ve oyun satışları yükselmiş, fiyatlarda gözle görünür artış yaşanmıştı. Karara göre video oyun konsollarında 30 Eylül 2020’ye kadar yüzde 50 olarak uygulanacak olan ek vergi, 1 Ekim 2020’den sonra ise yüzde 20 olacak.

    KOL SAATİ, CEP SAATİ VE KRONOMETRELERDE YÜZDE 45

    Sadece mekanik göstergesi olan ve elektrikli çalışan kol saatlerinde, cep saatlerinde ve kronometrelerde ise ek gümrük vergisi oranı yüzde 45.

    POLİÜRETAN PREZERVATİFTE YÜZDE 40

    Poliüretandan üretilen prezervatiflerdeki ek gümrük vergisi oranı da yüzde 40 olarak belirlendi.

    EMZİKLER VE DİŞ KAŞIYICILARINDA YÜZDE 40

    Bebek emzikleri ve diş kaşıyıcılarındaki ek gümrük vergisi oranı da yüzde 40.

    FOTOĞRAF VE VİDEO FİLMİNDE YÜZDE 40

    Selüloz asetattan sinemacılık ve fotoğrafçılık için kullanılan rulo ve şerit haldeli filmlerdeki ek gümrük vergisi yüzde 40.

    DİĞER ÜRÜNLERDEN BAZILARI

    İlave gümrük vergisi uygulanacak diğer ürünler arasında şunlar da var:

    Kauçuk iplikler, tutkallar, plastik plaka/levhalar, demir veya çelikten vidalar, plastik ve metal düğmeler, bazı kaynak telleri, kağıt kesme makinaları, hava perdeleri, transformatörler, redresörler, sesli işaret cihazları, kesintisiz güç kaynakları, hoparlörler, röleler, multimetreler, aydınlatma cihazları aksam ve parçaları, hidrolik presler, bayram ve karnaval eşyası, sirk eşyası, çıtçıtlar ve bunların aksamları, golf sopaları ve açık hava oyunlarına mahsus eşyalar.

    DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ

    Ayrıca bir diğer kararla, slab ve kütük, yassı hadde mamulleri, alaşımlı ürünler, profiller ve paslanmaz sac gibi demir çelik ürünlerinde uygulanan gümrük vergileri, 15 Temmuz 2020 tarihine kadar uygulanmak üzere geçici süreyle 5 puan artırıldı. Sıcak haddelenmiş sacdan soğuk haddelenmiş sac ve sıcak haddelenmiş sacdan dikişli boru üreten tesisler ile beyaz eşya üreticilerinin doğrudan ithalatında bu artış 2 puan olarak uygulanacak.

    TEKSTİL VE KONFEKSİYONDA İLEVE GÜMRÜK VERGİSİ

    Öte yandan, başka bir Cumhurbaşkanı Kararı ile de gelişmekte olan ülkelerden tekstil ve konfeksiyon ürünleri ithalatında düşük oranda uygulanan ilave gümrük vergileri diğer ülkelerin seviyesine çıkarıldı. (İstanbul/EVRENSEL)

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