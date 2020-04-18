CHP Milletvekili Çakırözer: Emekçiler günlük 39 lirayla nasıl geçinecek?

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde emekçiye ücretsiz izin ve günde sadece 39,24 lira vadeden torba yasaya ilişkin “Diyanet’in fıtır sadakası bile kişi başına 27 lira. Siz, tüm aileye ‘Günde 39 lirayla geçin’ diyeceksiniz. 39,24 lirayla nasıl geçinecek? Kirayı mı ödesin? Ailesinin, çocuklarının gıda parasını mı ödesin?” dedi.

İşçiyi ücretsiz izne çıkaran ve geçinmesi için asgari ücretin yarısını vadeden teklif, TBMM’den geçerek yasalaştı. AKP’nin torba yasa teklifinde, salgın döneminden en çok etkilenen işçiler için ücretsiz izin ve günlük 39,24 lira vadetti. Aynı torba yasa içinde Varlık Fonu’nun büyük şirketlere ortaklığın önünün açılması dikkat çekti.

"39 LİRAYLA NASIL GEÇİNECEK?"

Uygulamanın iş kanunlarına aykırı olduğunu belirten Çakırözer, "Emekçiye günlük 39 lira verilecek olması büyük vicdansızlık. Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl için belirlediği fıtır sadakasından bile az bu. Fıtır sadakası kişi başına 27 lira. Diyanet, bir kişinin bir günde 27 liralık masrafı olacağını söylemiş. Verilen bu 39,24 lira dört kişilik ailenin bir öğünün harcamasına bile yetmiyor. Siz, tüm aileye ‘Günde 39 lirayla geçin’ diyeceksiniz. 39 lirayla nasıl geçinecek? Yani aylık bin 170 lira. Kirayı mı ödesin? Ailesinin, çocuklarının gıda parasını mı ödesin? Elektrik faturasını mı, gaz faturasını mı ödesin? İşsizlik Fonu'nda 130 milyar lira dururken bu yapılan insafsızlıktan başka bir şey değil. Ücretsiz izne çıkarılan tüm işçilere en az, kısa çalışma ödeneği kadar ödeme yapılmalıdır" dedi.

“ÇOCUKLAR YATAĞA AÇ GİRMESİN”

Çakırözer, “Faturaları erteleyin dedik, belediyelerimizin su faturaları hariç ertelenen olmadı. Çalışırken aldıkları ücretlere güvenerek yaptıkları harcamalarla oluşan kredi kartı borçları ne olacak? Bu insanlar 39 lira ile karınlarını mı doyuracaklar yoksa sürekli borcunuzu ödeyin diye arayan şirketlerin faturalarını mı ödeyecek? Emekçilere açlık dışında hiçbir çözüm sunmayan bu uygulamadan geri dönülmeli, çocuklar yataklarına aç girmesin diye halka bu salgın döneminde insanca yaşayabilecekleri destek verilmelidir” ifadelerini kullandı.

“İŞSİZLİK FONU'NU EMEKÇİYE VERİN”

Aynı torba yasa içinde Varlık Fonu’nun ile büyük şirketlere ortaklığın önünün açılmasına karşı Türkiye Varlık Fonu'nun büyük şirketlere ortak olmasının önünün açılmasına karşı Çakırözer, “Varlık Fonuna ilişkin getirilen, hukuk dışı, şirket kurtarma düzenlemesidir. Biz bunu fevkalade sakıncalı buluyoruz. Bunun salgınla, Covid'le uzaktan yakından ilgisi yoktur. Kamu kaynaklarının, Varlık Fonunun, İşsizlik Fonu'nun, gidip de zarar eden bazı belli müteahhitleri kurtarmaya, üçüncü havalimanının zararlarını kurtarmaya, batık enerji şirketlerini kurtarmaya harcanmasına karşıyız. Bu, vicdansızlık olur, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirmek olur” dedi.

Şehir Üniversitesinin borcunu ödemiyor diye kapatılma çalışmalarını anımsatan Çakırözer, “Asıl neden siyasi, bunu hepimiz biliyoruz ama gerekçe, borçlarını ödeyememekti ama yirmi dört saat dahi geçmeden getirdiğiniz bu paketle, yine halkın vergileriyle, salgın bahanesiyle şirket kurtaracaksınız. Bu ne perhiz, bu ne turşu denmez de ne denir bu yaptığınıza?” diye sordu. (HABER MERKEZİ)

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