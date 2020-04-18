CHP Milletvekili Ayhan Barut: Karpuz üreticisi için çözüm üretin

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, 1 hafta sonra hasat yapılacak karpuzun koronavirüs salgını nedeniyle tarlada kalma riskine dikkat çekerek ürünlerin devlet tarafından değerlendirilmesini, üreticinin desteklenmesini istedi.

Adana'da tarlaları gezerek üreticinin sorunlarını dinleyen Barut, lokanta ve misafirhane gibi işletmeler kapatıldığı için karpuz üreticilerinin "satış" sorunu yaşadığına dikkat çekerek "Yüksek maliyetler nedeniyle zorluk yaşayan, salgın nedeniyle ürününü satmakta zorlanan karpuz üreticilerimiz, koronavirüs salgınının yoğun yaşandığı İran'dan ithal edilen karpuz yüzünden iyice mağdur oldu. Yol yakınken çözüm üretin" dedi.

"KARPUZ ÜRETİCİSİ KARA KARA DÜŞÜNÜYOR"

Birçok tarım ürününün turfanda olarak hasat edildiğini ifade eden Ayhan Barut, şöyle devam etti:

"Karpuzun hasadının başlayacağı bugünlerde üretici kara kara düşünüyor. Ürününü nasıl satacağını endişeyle düşünüyor, merakla takip ediyor. Bunun için önümüzdeki 1 haftayı çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Karpuz üreticisinin lehine politikalar belirlenip adımlar atılmalı. Kamu kurumları karpuz alımı için yönlendirmek gerek. Üretici zor şartlar altında üretim yaparken bir taraftan virüs salgınıyla uğraşıyor bir yandan da ürününü nasıl satacağını düşünüyor. Üretici mağduriyeti göz önüne alınmalı, çözüm üretilmeli."

"İTHAL İRAN KARPUZU, 'ÜRDÜN VE MISIR KARPUZU' DENİLEREK SATILIYOR"

Ürünlerini nasıl satacağını düşünen karpuz üreticilerinin koronavirüs salgınının çok yoğun görüldüğü İran'dan hasat zamanı getirilen karpuz nedeniyle de mağdur edildiğine dikkat çeken Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda karpuz üreticisi yurtdışından, özellikle salgının en yoğun olduğu ülkelerden biri olan İran'dan TIR'larla sınır ticareti adı altında Türkiye'ye karpuz getirilmesiyle mağdur ediliyor. Yani ülkemizde karpuz hasadı başlamadan İran'dan karpuz getirilip yerli üreticilerimiz zora düşürülüyor. Türkiye'de şu an satılan karpuzların neredeyse yüzde 80-90'ı İran karpuzudur. Ama dikkat edilmesi gereken bir konu var. İran'da salgın yaygın olduğu için İran karpuzlarını ülkemizde 'Ürdün karpuzu' ve 'Mısır karpuzu' diye satılıyor. Böyle bir şey yok. Satılan karpuzların neredeyse tamamı İran karpuzudur ve salgının yaygın olduğu bir ülkeden geliyor. Yol yakınken dönmek lazım, yol yakınken çözüm üretmek lazım." (Adana/EVRENSEL)

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