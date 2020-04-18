Koronavirüs salgını nedeniyle kriz belediyeciliği uyguladıklarını belirten Tunç Soyer, “Toplu ulaşımda her noktada yolcu sayısı büyük oranda azalmasına rağmen biz hiçbir güzergahta aksama yaşatmıyoruz. 3-5 kişi de olsa taşıyoruz. Ama aldığımız mazotun ÖTV’sinden muaf olmamız lazım. Lüks yatlara mazot yüzde 1 KDV ile verilirken biz yüzde 18 KDV ile alıyoruz. Türkiye’nin yer yerinde belediyeler zor durumda. Mutlaka destek gerek” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Opera Sanatçısı Güvenç Dağüstün’ün İnstagram yayınına katılarak çeşitli açıklamalardabulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle “kriz belediyeciliği” uyguladıklarını vurgulayan Soyer, belediyecilik adına bildikleri her şeyi unutup hayata başka türlü bakılması gereken bir dönemi yaşadıklarını hatırlattı.

Yerel yönetimlerle genel yönetim arasında kurumsal sıkıntılar yaşandığına değinen Soyer şu konulara dikkat çekti: “Devletin ketumiyetinden gelen sıkıntılar var. Şeffaf olmayan durumlar nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz. Birlikte çalışmak istiyoruz. Mümkün olmuyor. Sokağa çıkma yasağını biz de vatandaşla aynı anda öğrendik. Biz o anda 5 bin görevlimizle sokaktaydık. Bunu daha önce bilseydik ona göre organize olurduk” dedi. Soyer, Koronavirüse karşı mutlaka en az iki hafta karantina uygulanmasını istediklerini belirtti.

‘ÜRÜNLERİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN ÇARELER ÜRETECEĞİZ’

Salgın sonrası bir ekonomik krizin öngörüldüğünü hatırlatan Başkan Soyer şöyle konuştu: “Bununla başa çıkmanı yolu hazırlık yapmaktır. Üretmeye devam etmek zorundayız. Bu bereketli topraklarda kendi kendine yeten bir ekonomi oluşturmalıyız. Üretimi teşvik ediyoruz. Manda yetiştirmeye başladık. Bugün ilk defa onların yoğurdunu tattım. Haziran’da Karakılçık buğdayı hasadı yapacağız. İzmir’in dört bir köşesinde halkın bakkallarını açacağız. Küçük baş hayvancılığı destekleyeceğiz. Et girmeyen evlere kavurma dağıtıyoruz. İlk etapta 10 ton dağıttık. 30 tona çıkaracağız. Bakla dağıttık, Bezelye, kiraz, çilek, erik, patates dağıtacağız. Üretici ne üretiyorsa biz değerlendirmek için biz de çareler üreteceğiz.”

BİR MİLYON TİYATRO SEYİRCİSİ HEDEFİ

Kültür ve Sanat’ın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Soyer, “İzmir’de 1 milyon tiyatro seyircisine ulaşmayı hedefliyoruz. Yaratıcı endüstrileriniz ne kadar gelişirse toplum o kadar gelişiyor. Yaratıcı endüstri; Şiir, tiyatro, müzik, resim demektir. Sadece tüketmek yetmez, İzmir sanat üreten bir yer de olabilir. İzmir’i tekrar bir kültür sanat baş şehri yapmak istiyoruz. İzmir’i dünya ile buluşturmak böyle olur. İzmir’in en dünya ile olan bağı kopmuş. Tekrar kurmamız lazım” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)

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