Trump, Kanada-ABD sınırını yeniden açmak istiyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uluslararası önlemler sertleşirken, ABD Başkanı Donald Trump, Kanada-ABD sınırının yakında yeniden açılmasını istediğini açıkladı.

Trump, 15 Nisan’daki basın toplantısında, Kanada-ABD sınırıyla ilgili “Kanada ile ilişkimiz çok iyi, bu konu hakkında konuşacağız ve ABD-Kanada sınırı açılacak ilk sınırlardan biri olacak” dedi.

ABD’nin de Kanada gibi iyiye gittiğini savunan Trump'ın sınırın yakında yeniden açılabileceği güvencesi, Kanadalı yetkililerin söylemlerine ters düşüyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 14 Nisan’da mevcut durumu korumak için kısıtlamaların devam etmesi gerektiğini belirtmişti. Trudeau, “Seyahat kısıtlamaları, Kovid-19’un Kanada’da yayılmasını önlemek acısından son derece önemli. Bu kısıtlamaları sağlayabilmek için Amerikalılar ve dünyadaki bütün insanlarla birlikte hareket etmeye devam edeceğiz” dedi.

Trudeau, 15 Nisan’daki konuşmasında ise her şeyin normale dönmeye başlamasının haftalar sürebileceğini yineledi. Ayrıca “Sınırları yakın bir zamanda açarsak yaptığımız her şey boşa gidebilir. Özveride bulunmamız gerekiyor, birbirimiz için oradayız, beklememiz lazım” ifadelerini kullandı.

ABD-Kanada sınırı, 21 Mart‘ta iki ülke arasındaki karşılıklı anlaşmayla zorunlu olmayan trafiğe kapatılmıştı. (DIŞ HABERLER)

Narcity.com'dan çeviren: Nazlıcan Kızıltaş

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