18 Nisan 2020 14:45

Çiğli’den emekçiler: Ölümüne çalışılacak ki birilerinin kesesi dolacak

Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde çalışan emekçiler, koronavirüs salgını döneminde yaşadıklarını dile getirerek, "Savunmasız insana müdahale etmek kolay, asıl patronlara müdahale edilmeli" dedi.

Akar Tekstil işçileri fabrika önünde beklerken

Fotoğraf: Evrensel

Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde çalışan bir işçinin 31 Mart'ta Evrensel'e yayımlanan "Salgın fabrikalarda yayılıyor, işçinin sesi duyulmuyor" başlıklı mektubu sosyal medyada birçok emekçiden yorumlar aldı. Emekçiler koronavirüs salgını döneminde yaşadıklarını dile getirerek “Savunmasız insana müdahale etmek kolay, asıl patronlara müdahale edilmeli” dedi.

Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde birçok işçi çalışmaya devam ediyor. İşçi mektuplarıyla yaşadıklarını dile getiren işçilerin mektuplarına ise emekçilerden de cevap geliyor. Çiğli’deki mahallelerde yaşayan birçok emekçi, koronavirüs salgını döneminde yaşadıkları sıkıntıları sosyal medya üzerinden paylaştı. Özellikle dile getirilen konu Çiğli’de patronların işçilerin canlarını yok sayması, servislerin tıka basa dolu olması ve insanların çalışmak zorunda bırakılması. Bir emekçi konuyla ilgili, “Evet, aynen bu tablonun öteki yüzü bazı yerler hala işe devam, sanki onların canı yok. Evlatlarımız dışarda korku içinde bekliyoruz hastalık ne zaman gelecek diye” diyerek emekçi ailelerinin de kaygılarını dile getirdi. İşçiler çalışmak zorunda bırakılırken “evde kal” çağrılarına tepki gösteren bir başka emekçi de “Sokaktaki savunmasız insana müdahale etmek kolay. İş bu para hırsı için insan sağlığını hiçe sayan gözü doymaz patronlara müdahale etmenizdir” diye tepki gösterdi.  

"İŞÇİLER HEP BİRLİKTE KARŞI GELMELİ"

Bazı işçiler ise yorumlarda kendi durumlarını anlattı. Bir işçi Çiğli Organize Sanayi’de 700 kişilik bir fabrikada çalıştığını ve birkaç dezenfektandan başka fabrikada hiçbir önlem alınmadığını dile getirdi. Bir başka işçinin eşi ise "Benim eşim de Çiğli Organize’de tekstil firmasında çalışıyor ve iş yaptıkları ana firma virüs sebebiyle kapatıldı. Buna rağmen çalışıyorlar. Patron işyerini kapatamam yüklemeleri yapmak zorundayız diyor. Şimdi ben çocuklarımla evde kalsam ne olacak ki. Eşim zaten büyük risk altında” dedi.

Bir başka işçi ise “Bence ne olursa olsun fabrikalar 1 ay ücretli izinle kapasaydılar, ülkemiz için böyle sonuçlar yaşanmazdı. Bu şekilde önlem gerekliydi, mecburdu” derken yaşanan bu sorunlara karşı çözümün de, işçilerin birleşik mücadelesinden geçtiğini belirtti. Bir başka emekçinin yazdığı yorum ise tüm bu yazılanlar ve yaşananlara dair bir özet gibiydi: “Vahşi kapitalizmin geldiği son nokta. Ölümüne çalışılacak ki birilerinin kesesi dolacak. Bu işin fıtratı böyle“ (İzmir/EVRENSEL)

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