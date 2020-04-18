18 Nisan 2020 14:35

Türkiye'de internetin 27. yaşı, erişim engellerinin gölgesinde kutlanıyor

CHP'li Onursal Adıgüzel, bu yıl 12-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan İnternet Haftası’nda Türkiye’nin internet karnesini açıkladı.

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Fotoğraf: Pixabay

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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, bu yıl 12-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan İnternet Haftası’nda ülkemizin internet karnesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Türkiye'de ilk kez 12 Nisan 1993 tarihinde kullanılmaya başlanan internetin bu yıl 27'nci yılının kutlandığını belirten Adıgüzel, “İnternetin 27'nci yılını ne yazık ki dijital özgürlüklerde yaşanan daralmanın gölgesinde kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

    Kovid-19 salgınının, internete ve internet yoluyla doğru, sağlıklı bilgiye erişimin ne denli hayati bir öneme sahip olduğunu bir kez daha kanıtladığını belirten Adıgüzel, "Ancak tüm dünyanın küresel bir salgınla mücadele ettiği böylesi kritik bir dönem bile Türkiye’deki siyasi iktidarın sosyal medyayı ve interneti hedef almasını önleyemiyor” dedi.

    İktidarın sosyal medyayı kısıtlayan taslağını kamuoyunda yükselen tepkinin ardından çektiğini söyleyen Adıgüzel, ancak ileride internet erişimini, vatandaşın bilgi alma hakkını ve ifade özgürlüğünü sekteye uğratabilecek yeni bir düzenlemenin sunulmayacağının garantisinin olmadığını ifade etti.

    Türkiye’de internet kullanımı açısından derin bir fırsat eşitsizliğinin mevcut olduğunu belirten Adıgüzel “Özellikle eğitimin internet üzerinden sürdürülmeye çalışıldığı bugünlerde bu eşitsizlik daha da görünür hale gelmiştir. Bir an önce bu toplumsal eşitsizliği ortadan kaldıracak adımları atmamız lazım” dedi.

    Onursal Adıgüzel, We Are Social ve Hootsuite’in Ocak 2020 tarihli raporuna yer verdiği açıklamasında şu bilgileri aktardı:

    TÜRKİYE İNTERNET KULLANIMINDA DÜNYA ORTALAMASININ ÜSTÜNDE

    "62 milyon internet kullanıcısının olduğu Türkiye’de, internet kullanım yaygınlık oranı yüzde 74 olarak belirtilmektedir. Türkiye’deki 16-64 yaş arası kullanıcılar günlük 7 saat 29 dakikalık internet kullanımı ile dünya ortalamasının üzerinde yer almaktadır. Dünya ortalaması ise 6 saat 43 dakika olarak öne çıkmaktadır.

    Türkiye’deki mobil internet kullanımı ise günde 4 saat olarak ifade edilmektedir. Mobil kullanımda dünya ortalaması ise 3 saat 22 dakika. Türkiye’deki 16-64 yaş kullanıcılarının oyun konsolu başında geçirdiği süre 58 dakika olarak kaydedilirken, Netflix ve benzeri platformlar aracılığıyla TV içeriği izleyenlerin oranı yüzde 62."

    NÜFUSUN YÜZDE 64’Ü SOSYAL MEDYA KULLANICISI

    "Dünya genelinde en çok kullanılan sosyal medya platformlarının başında Facebook gelirken, onu sırasıyla Youtube ve WhatsApp izlemektedir. Sosyal medya penetrasyon oranının yüzde 64 olduğu Türkiye’de, 16-64 yaş arası kullanıcılar günlük 2 saat 51 dakikayı sosyal medyada geçirmektedir. Dünyadaki günlük sosyal medya kullanım ortalaması ise 2 saat 24 dakika.

    Türkiye’de sosyal medyayı iş için kullandığını ifade edenlerin oranı ise yüzde 44. Kişi başına düşen sosyal medya hesabı ise dünyada ortalama 8,6 iken, Türkiye’de 9,1 olarak ifade edilmektedir.

    Facebook reklamlarının erişim potansiyeli yüksek olan ülkeler sıralamasında 10'uncu sırada yer alan Türkiye, Instagram ve Twitter reklamlarının erişim potansiyeli en yüksek ülkeler arasında ise 6'ncı sırada yer almaktadır.

    Raporda Türkiye’deki 18 yaş üstü kullanıcılarının yüzde 63’ünün internetteki yalan haber ve dezenformasyondan endişeli oldukları belirtilmektedir. Bu oran dünya genelinde ise yüzde 56.

    Türkiye’de 16-64 yaş arası kişisel verilerin yanlış kullanımından endişeli olanların oranı yüzde 58 olarak ön plana çıkmaktadır."

    GENİŞ BANT İNTERNET HIZINDA GERİDEYİZ

    "Yine aynı raporda dünya genelinde mobil indirme hızı 32 Mbps, geniş bant indirme hızı ise 73,6 Mbps olarak öne çıkmaktadır. Buna göre 103,18 Mbps ile Güney Kore mobil internet hızında 1. sırada yer alırken, geniş bant indirme hızında 200,12 Mbps ile Singapur 1. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin mobil indirme hızı 34,6 Mbps; geniş bant indirme hızı ise 26 Mbps olarak belirtilmektedir.

    Öte yandan global ölçekli Speedtest’in Mart 2020 raporuna göre ise Türkiye geniş bant indirme hızında 176 ülke içinde 24,15 Mbps ile 102., mobilde ise 141 ülke arasında 32 Mbps ile 52. sırada yer almaktadır. Speedtest’in Kasım 2019 raporuna göre ise Türkiye geniş bant indirme hızında 176 ülke içinde 25,29 Mbps ile 99., mobilde ise 139 ülke arasında 33,80 Mbps ile 53. sırada yer almıştır."

    TÜRKİYE FİBERDE SINIFTA KALMAYA DEVAM EDİYOR

    "Son yayınlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2019 3. Çeyrek Pazar Verileri Raporu’nda Türkiye’nin bir önceki yılın aynı döneminde 345,275 km olan fiber uzunluğunun, 2019 yılı üçüncü çeyreğinde 371,304 km’ye ulaşarak yüzde 7,5 oranında bir artış gerçekleştirdiği ifade edilmektedir.

    Ancak Türkiye’nin bugün ihtiyacı olan fiber uzunluğunun 3 milyon km ile ifade edildiği düşünüldüğünde, erişilen bu rakamın yetersizliği bir kez daha ortaya çıkmaktadır."

    ERİŞİM ENGELLEMELERİNDE YAŞANAN ARTIŞ

    “Freedom House İnternet Özgürlüğü 2019 Raporu”na göre, Türkiye geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da 'özgür olmayan ülkeler' kategorisinde yer almıştır.

    65 ülkenin değerlendirildiği 'Sosyal Medya Krizi' başlıklı raporda, Türkiye 37 puanla interneti özgür olmayan ülkeler arasında değerlendirilmiştir.

    İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) verilerine göre; Ekim 2019 itibariyle Türkiye’de 2015 yılında erişime engellenen internet sitesi sayısı 80,553 iken, Ekim 2019 itibarıyla bu sayı 288,310’a yükselmiştir. Buna göre, son dört yılda erişime engellenen internet sitesi sayısında yüzde 258 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Kaldı ki bugün itibariyle erişime engellenmiş web site sayısının 400 bine, URL sayısının ise 150 bine ulaştığı ifade edilmektedir.

    Örneğin; mart ayında Oda Tv’ye yönelik getirilen erişim engellemesi son dönemdeki medya kuruluşlarına yönelik sansür uygulamasının en somut örneğidir.

    Ek olarak, özellikle son dönemde sosyal medya platformlarına yönelik içerik kaldırma ve bilgi taleplerinde yüksek bir artış gözlemlenmektedir."

    AĞ TARAFSIZLIĞI İHLAL EDİLİYOR

    "AKP iktidarında, Twitter, Facebook ve YouTube başta olmak üzere sosyal medyaya yönelik ‘bant genişliğini daraltma’ yöntemi rutin bir sansür uygulamasına dönüşmüştür. Türkiye’de özellikle siyasi iktidarın, terör olaylarının ardından ‘bant genişliğini daraltma’ yöntemiyle internete erişimi yavaşlatma yoluna başvurduğu bilinmektedir.

    Örneğin; son olarak 27 Şubat tarihinde 33 askerimizin Idlib’de şehit olmasının ardından, sosyal medya platformlarını yavaşlatma yoluna gidilmiş, Twitter, Facebook, Whatsapp gibi uygulamalar kullanılamaz hale gelmiştir."

    BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE BEYİN GÖÇÜ

    "Türkiye’de beyin göçünün en çok etkilediği sektörlerin başında bilişim sektörü gelmektedir. Özellikle son dönemde artan siyasi baskıların sonucunda dijital özgürlüklerde yaşanan daralma ile birlikte altyapı ve yatırım eksiklikleri yüksek vasıflı iş gücünün ülkeden göç etmesiyle sonuçlanmıştır.” (MEDYA SERVİSİ)

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