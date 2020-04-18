Norveç'te cep telefonları için "bulaşmayı durdur" uygulaması

Mahmut ALGÜNERHAN

Oslo

Norveç’te okulların bir bölümü 20 Nisan’da yeniden açılacak. Hükümet önlemleri kademeli olara gevşeteceklerini duyurmuştu. Bu arada hükümetin hazırladığı ”Smittestopp-appen” (Bulaşmayı Durdur) isimli cep telefonu uygulamasının ise 1 milyon kişi tarafından telefonlara yüklendiği açıklandı.

Cep telefonlarına yüklenen bu uygulama koronavirüs taşıyan bir kişi ile karşılaşan başka bir kişi, cep telefonundaki aplikasyon aracılığıyla ”uyarı” alıyor ve uyarıda virüs taşıyan kişi ile ne zaman karşılaştığı da gösteriliyor. Uygulamanın virüsün yayılmasını engelleme açısından etkili olacağı ileri sürülüyor.

Norveç Sağlık Bakanı Bent Høie, cuma günkü basın toplantısında Norveç’teki 16 yaşın üzerindeki nüfusun yüzde 24’ünü oluşturduğunu belirterek, ‘‘Umarım mümkün olduğunca çok kişi Smittestopp-appen’i cep telefonlarına yükler” dedi.

EVLERE ALKOL SERVİSİ GÜNDEMİ

Öte yandan Norveç’te koronavirüse karşı alınan sıkı önlemler için kısmı gevşemelerin yapılacağı açıklamasından sonra, şimdi de Oslo Belediyesi bar ve restoranları yeniden açmak istiyor. Ancak bu mayıs ayından önce olmayacak. Barlar ve içki satışı diğer mekanlar 21 Mart’ta salgın önlemleri kapsamında kapatılmıştı. Belediye bu işyerlerinin evlere alkol servisi de yapabilmesi üzerine çalışıyor.

Norveç Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nden (AP) Oslo Belediyesi yönetiminde olan Victoria Marie Evensen, Norveç devlet kanalı NRK’ya yaptığı açıklamada “Hedefimiz Mayıs ayında bu mekanları yeniden açmak” dedi. Marie Evensen, ilk etapta sadece yemek satan yerlere ve açık hava restoranlarının açılmasına izin vermenin normal olduğunu söyledi.

Oslo İl Belediye Meclisi de, insanların Oslo’da içki lisanslı olan restoranlardan evlere yapılan paket servislerine bira siparişinin eklenmesini gündeme aldı.

AP’de Oslo Belediyesi Başkanı Raymond Johansen, cuma günü başkentteki korona durumu üzerine yaptığı basın toplantısında ”Oslo’nun kafeleri, barları, pubları, restoranları şehrimizin çok önemli bir parçasıdır. Birçoğunun kapalı kalması, birçok kişinin işyeri olmalarının ötesine geçiyor” dedi.

Johansen, “Yorulan bu iş koluna yardımcı olmak için bugün lisanslı ve paket servisi olan restoranlar için bira servisi de yapabilmeleri için başvuruda bulunduk. Devletten olumlu bir yanıt almayı umuyoruz. Restoranlara, biraların son kullanma tarihleri sona ermeden önce, daha fazla satma fırsatını verecektir” dedi.

OKULLARIN BİR BÖLÜMÜ AÇILIYOR

Norveç’te kreşler 20 Nisan'da, ilkokul 1-4'üncü sınıflar ise 27 Nisan’da öğretime yeniden başlayacak. Kuaförler ve fizyoterapistler gibi kimi ticari ve sağlık kuruluşlarının da gerekli önlemleri aldıktan sonra 27 Nisan’da yeniden açılabilecekleri duyurulmuştu.

Norveç’te şu ana kadar tespit edilebilen koronavirüs taşıyan kişi sayısı 6 bin 992. Yaşamını yitirenlerin sayısı ise 161. 165 kişi ise hastanelerde tedavi altında.

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