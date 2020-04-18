Türkiye'de koronavirüs: 31 ilde sokağa çıkma yasağı | Öne çıkan gelişmeler (18 Nisan)

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YARIN ÜRETİME BAŞLAYACAK OLAN TAYAŞ'TAKİ İŞÇİLER: BİZE ÖLÜN DİYORLAR!
"Her ağzını açan ‘Evde kal, sosyal mesafeni koru’ derken bizler 20 Nisan’da işbaşı yapıyoruz. Neye göre? Hangi önlem alındı? Bu bile bile lades demektir."
Üretime pazartesi günü tekrar başlayacak olan Tayaş işçisi: Bize 'ölün' diyorlar
PHILSA'DA SALGINA RAĞMEN ÇALIŞMA SÜRÜYOR
İzmir Torbalı’da bulunan Philsa (Marlboro) fabrikasında çalışma koronavirüs salgınına rağmen devam ediyor. Salgın süreci başladığından bu yana şirkette birtakım önlemler alınsa da çalışma sürüyor. Koronavirüs salgınının ülkemizde görülmesiyle birlikte işyerinde işçilerden oluşan danışma kurulunun oluşturulmasıyla birçok önlemin bu kurul aracılığıyla geçtiğini söyleyen işçiler, önlemlerin işçileri rahatlatmak için olduğu görülse de tedirginliklerinin sürdüğünü ifade etti.
Philsa patronu kâr hırsından vazgeçmiyor, salgına rağmen fabrikada çalışma sürüyor
CHP MİLLETVEKİLİ BARUT: KARPUZ ÜRETİCİSİ ÇÖZÜM BEKLİYOR
CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, 1 hafta sonra hasat yapılacak karpuzun koronavirüs salgını nedeniyle tarlada kalma riskine dikkat çekerek ürünlerin devlet tarafından değerlendirilmesini, üreticinin desteklenmesini istedi.
CHP Milletvekili Ayhan Barut: Karpuz üreticisi için çözüm üretin
ÇİĞLİ'DEN EMEKÇİLER: ÖLÜMÜNE ÇALIŞILACAK Kİ BİRİLERİNİN KESESİ DOLACAK
Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde çalışan Emekçiler koronavirüs salgını döneminde yaşadıklarını dile getirerek “Savunmasız insana müdahale etmek kolay, asıl patronlara müdahale edilmeli” dedi.
Çiğli’den emekçiler: Ölümüne çalışılacak ki birilerinin kesesi dolacak
KOVİD-19'A YAKALANDIKLARI İÇİN SAĞLIKÇILARI SUÇLAYAN ZONGULDAK VALİSİ ÖZÜR DİLEDİ
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, koronavirüse yakalanan sağlık çalışanlarıyla ilgili sarf ettiği "Kendilerini korumadılar, bize yük oldular" gibi skandal sözler nedeniyle özür diledi.
Vali Erdoğan Bektaş'ın tuhaf açıklamaları üzerine SES Zonguldak Şube Eş Başkanı Döndü Temel bir açıklama yayımladı, "Evet suçluyuz! Bu çökmüş, içi boşaltılmış sağlık sisteminde kendimizi koruyamadık bir de üstüne oturduğunuz koltuklarda kariyerinizi zora soktuk" dedi.
Kovid-19'a yakalandıkları için sağlıkçıları suçlayan Zonguldak Valisi özür diledi
SELAHATTİN DEMİRTAŞ VE FİGEN YÜKSEKDAĞ'IN TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ
HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın tahliye talepli itirazı "Kesin karar" denilerek reddedildi. HDP eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın da tahliye talebi reddedilmişti
Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tahliye talepleri reddedildi
GÜRSEL TEKİN: VATANDAŞ CAN DERDİNDE, GSM OPERATÖRLERİ FATURA DERDİNDE
Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren işsiz vatandaşın telefon ve internetinin kesildiğini belirten CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, yaptığı yazılı açıklamada "Koronavirüs salgını yüzünden zor günler geçirdiğimiz bu dönemde, kepenk indiren esnafın, işsiz kalan vatandaşın, telefon ve internet faturalarının ertelenmesi beklenirken, GSM operatörleri, birçok ilimizde faturasını ödeyemeyen vatandaşın mevcut borçları ertelemediği gibi, ödenmediği takdirde açma kapama bedeli alacaklarını abonelerine bildirmekle yarışıyorlar" dedi.
CHP’li Gürsel Tekin: Vatandaş can derdinde, GSM operatörleri fatura derdinde
TGC: GAZETECİLERİN ÖZGÜR KALMASI ÖNÜNDE YASAL ENGEL YOK
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, cezaevindeki gazetecileri yok sayan İnfaz Yasası ile ilgili açıklama yaptı. TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında "Koronavirüs salgını cezaevlerine sıçramıştır. Bu süreçte meslektaşlarımızın cezaevlerinde tutulmaya devam edilmesi yaşam haklarının ihlalidir." dedi.
TGC: Gazetecilerin özgür kalması önünde yasal bir engel yok
YAŞAM ALANI SAVUNUCULARI: BARİ BU SÜREÇTE DURUN
İktidarın, koronavirüs salgını gerekçesiyle Sancaktepe ve Atatürk Havalimanında yapımı devam eden sahra hastaneleriyle yandaşlarına rant alanı oluşturduğunu ifade eden yaşam alanı savunucuları "Bari bu süreçte durun" diyerek tepki gösterdi.
Yaşam alanı savunucuları: Salgın bahanesiyle yandaşa rant üretme çabasındalar
EV İŞÇİLERİ DAYANIŞMA SENDİKASI: 6 EV İŞÇİSİNDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ
Altı üyelerinin çalışırken Kovid-19'a yakalandığını söyleyen Ev İşçileri Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Gülhan Benli, hükümete seslenerek, ev işçisi kadınların ihtiyaçlarının karşılanmasını istedi.
Ev İşçileri Dayanışma Sendikası: 6 ev işçisi kadın Kovid-19'a yakalandı
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 8 BİN 893 KİŞİYE İDARİ VE ADLİ İŞLEM UYGULANDI
İçişleri Bakanlığı, "fiziksel mesafe kuralı"nı ihlalden 3 bin 552 kişi, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 2 bin 473 kişi ve 65 yaş üstü 2 bin 868 kişi olmak üzere toplam 8 bin 893 kişiye idari ve adli işlem uygulandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı: Yasağa uymayan 8 bin 893 kişiye idari ve adli işlem uygulandı
İZMİR TABİP ODASINDAN KOVİD-19'LU SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BARINMA SORUNUNA ÇÖZÜM
İzmir Tabip Odası, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı çağrı ile koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan, evlerinde izolasyona gönderilen ancak barınma sorunu yaşayan sağlık emekçilerinin barınma sorununa çözüm bulmak için adım attı. Yapılan paylaşımda, "Asemptomatik Covid-19 pozitif sağlık çalışanlarının barınma sorunları için '463 11 33' nolu numarayı arayarak başvurabilir" ifadeleri kullanıldı.
İzmir Tabip Odası Kovid-19'lu sağlık emekçilerinin barınma sorununa çözüm buluyor
ADANA CEZAEVİNDE GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMADIĞINI ÖNE SÜREN TUTUKLU: TAHLİYE OLUNCA MASKE VE ELDİVEN VERDİLER
Kürkçüler E Tipi Cezaevinden tahliye olan Ender Yangöz, 21 kişilik koğuşta 39 kişi kaldıklarını ve bir tuvalet ile banyonun olduğunu öne sürerek “Koronavirüs cezaevine girerse, ciddi ölümler olur. Çünkü önlem yok. Bize eldiven ve maskeyi tahliye olduğumuz gün, dışarıya çıktığımız için verdiler." dedi.
Adana Cezaevinde önlem alınmadığını öne süren tutuklu: Tahliye olunca maske verildi
DÜN NE OLDU?
Koronavirüs salgını nedeniyle 27 Mart günü üretime ara veren Renault firması, 27 Nisan'da üretime başlamayı planladığını duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 17 Nisan Cuma gecesi saat 23.59 itibarıyla deniz yolu ile İstanbul'a giriş ve çıkışların, il sınırları içerisinde özel teknelerle seyir yapmanın yasaklandığını bildirdi.
Antep'te sokağa çıkma yasağında istisna tanınan iş kolları dışında da halı, iplik, kumaş, çikolata, terlik, çuval, kontrplak üretilen pek çok fabrikanın valilikten izin aldığı belirtildi.
Ankara Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "salgın nedeniyle giderleri azaltma" bahanesiyle belediye emekçilerine verilen sosyal denge ödemesini kesti.
Kocaeli Valiliği, iki günlük sokağa çıkma yasağında patronlara kıyak geçerek fabrikaların tam kapasite çalışmasının önünü açtı.
Sağlık çalışanlarının malzeme ve koruyucu ekipman talebi karşılanmazken Somali'ye sağlık malzemesi gönderildi.
Mardin'de Cengiz Holding'e ait Eti Bakır'ın şantiyesinde çalışan ve sağlıklı çalışma koşulları talep eden 118 işçi işten atıldı.
Renault üretime 27 Nisan’da başlayacağını duyurdu
Antep’te fabrikaların birçoğu yasak kapsamına alınmadı
AKP’li belediyede virüs fırsatçılığı: Emekçilerin sosyal denge tazminatı kesildi
Kocaeli Valiliğinden fabrikalara üretim izni
Sağlık emekçilerinin talebi karşılanmazken Somali'ye sağlık malzemeleri gönderildi
Sağlıklı çalışma koşulları isteyen 118 işçi Cengiz Holdinge ait Eti Bakır'dan atıldı
KAKAVA ŞENLİKLERİ VE KIRKPINAR GÜREŞLERİ SEMBOLİK YAPILACAK
Edirne Belediyesi tarafından her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, bu yıl sembolik olarak gerçekleştirilecek.
29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri de salgının sürmesi halinde 2 başpehlivanın katılımıyla yine sembolik olarak yapılacak.