Türkiye'de koronavirüs: 31 ilde sokağa çıkma yasağı | Öne çıkan gelişmeler (18 Nisan)

Resmi açıklamalara göre koronavirüs dolayısıyla 1769 can kaybının yaşandığı ve 78 bin 546 Kovid-19 hastasının bulunduğu Türkiye'de gün içinde yaşanan tüm önemli gelişmeleri sayfamızda bulabilirsiniz.

18 Nisan 2020 09:00
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16:56

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YARIN ÜRETİME BAŞLAYACAK OLAN TAYAŞ'TAKİ İŞÇİLER: BİZE ÖLÜN DİYORLAR!

"Her ağzını açan ‘Evde kal, sosyal mesafeni koru’ derken bizler 20 Nisan’da işbaşı yapıyoruz. Neye göre? Hangi önlem alındı? Bu bile bile lades demektir."

Üretime pazartesi günü tekrar başlayacak olan Tayaş işçisi: Bize 'ölün' diyorlar

Üretime pazartesi günü tekrar başlayacak olan Tayaş işçisi: Bize 'ölün' diyorlar

16:45

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KAKAVA ŞENLİKLERİ VE KIRKPINAR GÜREŞLERİ SEMBOLİK YAPILACAK

Edirne Belediyesi tarafından her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, bu yıl sembolik olarak gerçekleştirilecek.

29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri de salgının sürmesi halinde 2 başpehlivanın katılımıyla yine sembolik olarak yapılacak.

Edirne'de Kakava şenlikleri | Fotoğraf: DHA

 

16:08

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PHILSA'DA SALGINA RAĞMEN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

İzmir Torbalı’da bulunan Philsa (Marlboro) fabrikasında çalışma koronavirüs salgınına rağmen devam ediyor. Salgın süreci başladığından bu yana şirkette birtakım önlemler alınsa da çalışma sürüyor. Koronavirüs salgınının ülkemizde görülmesiyle birlikte işyerinde işçilerden oluşan danışma kurulunun oluşturulmasıyla birçok önlemin bu kurul aracılığıyla geçtiğini söyleyen işçiler, önlemlerin işçileri rahatlatmak için olduğu görülse de tedirginliklerinin sürdüğünü ifade etti.

Philsa patronu kâr hırsından vazgeçmiyor, salgına rağmen fabrikada çalışma sürüyor

Philsa patronu kâr hırsından vazgeçmiyor, salgına rağmen fabrikada çalışma sürüyor

15:45

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CHP MİLLETVEKİLİ BARUT: KARPUZ ÜRETİCİSİ ÇÖZÜM BEKLİYOR

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, 1 hafta sonra hasat yapılacak karpuzun koronavirüs salgını nedeniyle tarlada kalma riskine dikkat çekerek ürünlerin devlet tarafından değerlendirilmesini, üreticinin desteklenmesini istedi.

CHP Milletvekili Ayhan Barut: Karpuz üreticisi için çözüm üretin

CHP Milletvekili Ayhan Barut: Karpuz üreticisi için çözüm üretin

14:45

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ÇİĞLİ'DEN EMEKÇİLER: ÖLÜMÜNE ÇALIŞILACAK Kİ BİRİLERİNİN KESESİ DOLACAK

Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde çalışan Emekçiler koronavirüs salgını döneminde yaşadıklarını dile getirerek “Savunmasız insana müdahale etmek kolay, asıl patronlara müdahale edilmeli” dedi.

Çiğli’den emekçiler: Ölümüne çalışılacak ki birilerinin kesesi dolacak

Çiğli’den emekçiler: Ölümüne çalışılacak ki birilerinin kesesi dolacak

14:17

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KOVİD-19'A YAKALANDIKLARI İÇİN SAĞLIKÇILARI SUÇLAYAN ZONGULDAK VALİSİ ÖZÜR DİLEDİ

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, koronavirüse yakalanan sağlık çalışanlarıyla ilgili sarf ettiği "Kendilerini korumadılar, bize yük oldular" gibi skandal sözler nedeniyle özür diledi.

Vali Erdoğan Bektaş'ın tuhaf açıklamaları üzerine SES Zonguldak Şube Eş Başkanı Döndü Temel bir açıklama yayımladı, "Evet suçluyuz! Bu çökmüş, içi boşaltılmış sağlık sisteminde kendimizi koruyamadık bir de üstüne oturduğunuz koltuklarda kariyerinizi zora soktuk" dedi.

Kovid-19'a yakalandıkları için sağlıkçıları suçlayan Zonguldak Valisi özür diledi

Kovid-19'a yakalandıkları için sağlıkçıları suçlayan Zonguldak Valisi özür diledi

13:35

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SELAHATTİN DEMİRTAŞ VE FİGEN YÜKSEKDAĞ'IN TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın tahliye talepli itirazı "Kesin karar" denilerek reddedildi. HDP eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın da tahliye talebi reddedilmişti

Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tahliye talepleri reddedildi

Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tahliye talepleri reddedildi

13:15

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GÜRSEL TEKİN: VATANDAŞ CAN DERDİNDE, GSM OPERATÖRLERİ FATURA DERDİNDE

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren işsiz vatandaşın telefon ve internetinin kesildiğini belirten CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, yaptığı yazılı açıklamada "Koronavirüs salgını yüzünden zor günler geçirdiğimiz bu dönemde, kepenk indiren esnafın, işsiz kalan vatandaşın, telefon ve internet faturalarının ertelenmesi beklenirken, GSM operatörleri, birçok ilimizde faturasını ödeyemeyen vatandaşın mevcut borçları ertelemediği gibi, ödenmediği takdirde açma kapama bedeli alacaklarını abonelerine bildirmekle yarışıyorlar" dedi.

CHP’li Gürsel Tekin: Vatandaş can derdinde, GSM operatörleri fatura derdinde

CHP’li Gürsel Tekin: Vatandaş can derdinde, GSM operatörleri fatura derdinde

13:13

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TGC: GAZETECİLERİN ÖZGÜR KALMASI ÖNÜNDE YASAL ENGEL YOK

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, cezaevindeki gazetecileri yok sayan İnfaz Yasası ile ilgili açıklama yaptı. TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında "Koronavirüs salgını cezaevlerine sıçramıştır. Bu süreçte meslektaşlarımızın cezaevlerinde tutulmaya devam edilmesi yaşam haklarının ihlalidir." dedi.

TGC: Gazetecilerin özgür kalması önünde yasal bir engel yok

TGC: Gazetecilerin özgür kalması önünde yasal bir engel yok

12:45

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YAŞAM ALANI SAVUNUCULARI: BARİ BU SÜREÇTE DURUN

İktidarın, koronavirüs salgını gerekçesiyle Sancaktepe ve Atatürk Havalimanında yapımı devam eden sahra hastaneleriyle yandaşlarına rant alanı oluşturduğunu ifade eden yaşam alanı savunucuları "Bari bu süreçte durun" diyerek tepki gösterdi.

Yaşam alanı savunucuları: Salgın bahanesiyle yandaşa rant üretme çabasındalar

Yaşam alanı savunucuları: Salgın bahanesiyle yandaşa rant üretme çabasındalar

11:05

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EV İŞÇİLERİ DAYANIŞMA SENDİKASI: 6 EV İŞÇİSİNDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Altı üyelerinin çalışırken Kovid-19'a yakalandığını söyleyen Ev İşçileri Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Gülhan Benli, hükümete seslenerek, ev işçisi kadınların ihtiyaçlarının karşılanmasını istedi.

Ev İşçileri Dayanışma Sendikası: 6 ev işçisi kadın Kovid-19'a yakalandı

Ev İşçileri Dayanışma Sendikası: 6 ev işçisi kadın Kovid-19'a yakalandı

10:40

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 8 BİN 893 KİŞİYE İDARİ VE ADLİ İŞLEM UYGULANDI

İçişleri Bakanlığı, "fiziksel mesafe kuralı"nı ihlalden 3 bin 552 kişi, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 2 bin 473 kişi ve 65 yaş üstü 2 bin 868 kişi olmak üzere toplam 8 bin 893 kişiye idari ve adli işlem uygulandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Yasağa uymayan 8 bin 893 kişiye idari ve adli işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığı: Yasağa uymayan 8 bin 893 kişiye idari ve adli işlem uygulandı

09:45

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İZMİR TABİP ODASINDAN KOVİD-19'LU SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BARINMA SORUNUNA ÇÖZÜM

İzmir Tabip Odası, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı çağrı ile koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan, evlerinde izolasyona gönderilen ancak barınma sorunu yaşayan sağlık emekçilerinin barınma sorununa çözüm bulmak için adım attı. Yapılan paylaşımda, "Asemptomatik Covid-19 pozitif sağlık çalışanlarının barınma sorunları için '463 11 33' nolu numarayı arayarak başvurabilir" ifadeleri kullanıldı.

İzmir Tabip Odası Kovid-19'lu sağlık emekçilerinin barınma sorununa çözüm buluyor

İzmir Tabip Odası Kovid-19'lu sağlık emekçilerinin barınma sorununa çözüm buluyor

09:20

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ADANA CEZAEVİNDE GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMADIĞINI ÖNE SÜREN TUTUKLU: TAHLİYE OLUNCA MASKE VE ELDİVEN VERDİLER

Kürkçüler E Tipi Cezaevinden tahliye olan Ender Yangöz, 21 kişilik koğuşta 39 kişi kaldıklarını ve bir tuvalet ile banyonun olduğunu öne sürerek “Koronavirüs cezaevine girerse, ciddi ölümler olur. Çünkü önlem yok. Bize eldiven ve maskeyi tahliye olduğumuz gün, dışarıya çıktığımız için verdiler." dedi.

Adana Cezaevinde önlem alınmadığını öne süren tutuklu: Tahliye olunca maske verildi

Adana Cezaevinde önlem alınmadığını öne süren tutuklu: Tahliye olunca maske verildi

DÜN NE OLDU?

Koronavirüs salgını nedeniyle 27 Mart günü üretime ara veren Renault firması, 27 Nisan'da üretime başlamayı planladığını duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 17 Nisan Cuma gecesi saat 23.59 itibarıyla deniz yolu ile İstanbul'a giriş ve çıkışların, il sınırları içerisinde özel teknelerle seyir yapmanın yasaklandığını bildirdi.

Antep'te sokağa çıkma yasağında istisna tanınan iş kolları dışında da halı, iplik, kumaş, çikolata, terlik, çuval, kontrplak üretilen pek çok fabrikanın valilikten izin aldığı belirtildi.

Ankara Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "salgın nedeniyle giderleri azaltma" bahanesiyle belediye emekçilerine verilen sosyal denge ödemesini kesti.

Kocaeli Valiliği, iki günlük sokağa çıkma yasağında patronlara kıyak geçerek fabrikaların tam kapasite çalışmasının önünü açtı.

Sağlık çalışanlarının malzeme ve koruyucu ekipman talebi karşılanmazken Somali'ye sağlık malzemesi gönderildi.

Mardin'de Cengiz Holding'e ait Eti Bakır'ın şantiyesinde çalışan ve sağlıklı çalışma koşulları talep eden 118 işçi işten atıldı.

Renault üretime 27 Nisan’da başlayacağını duyurdu

Renault üretime 27 Nisan’da başlayacağını duyurdu

Antep’te fabrikaların birçoğu yasak kapsamına alınmadı

Antep’te fabrikaların birçoğu yasak kapsamına alınmadı

AKP’li belediyede virüs fırsatçılığı: Emekçilerin sosyal denge tazminatı kesildi

AKP’li belediyede virüs fırsatçılığı: Emekçilerin sosyal denge tazminatı kesildi

Kocaeli Valiliğinden fabrikalara üretim izni

Kocaeli Valiliğinden fabrikalara üretim izni

Sağlık emekçilerinin talebi karşılanmazken Somali'ye sağlık malzemeleri gönderildi

Sağlık emekçilerinin talebi karşılanmazken Somali'ye sağlık malzemeleri gönderildi

Sağlıklı çalışma koşulları isteyen 118 işçi Cengiz Holdinge ait Eti Bakır'dan atıldı

Sağlıklı çalışma koşulları isteyen 118 işçi Cengiz Holdinge ait Eti Bakır'dan atıldı

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Philsa patronu kâr hırsından vazgeçmiyor, salgına rağmen fabrikada çalışma sürüyor

İzmir Torbalı’da bulunan Philsa (Marlboro) fabrikasında koronavirüs salgın süreci başladığından bu yana birtakım önlemler alınsa da çalışma sürüyor.

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