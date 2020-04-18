Türkiye'de koronavirüs: 31 ilde sokağa çıkma yasağı | Öne çıkan gelişmeler (18 Nisan)

PHILSA'DA SALGINA RAĞMEN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

İzmir Torbalı’da bulunan Philsa (Marlboro) fabrikasında çalışma koronavirüs salgınına rağmen devam ediyor. Salgın süreci başladığından bu yana şirkette birtakım önlemler alınsa da çalışma sürüyor. Koronavirüs salgınının ülkemizde görülmesiyle birlikte işyerinde işçilerden oluşan danışma kurulunun oluşturulmasıyla birçok önlemin bu kurul aracılığıyla geçtiğini söyleyen işçiler, önlemlerin işçileri rahatlatmak için olduğu görülse de tedirginliklerinin sürdüğünü ifade etti.