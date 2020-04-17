Birleşmiş Milletler: Önlem alınmazsa Afrika'da 3,3 milyon insan Kovid-19'dan ölebilir

Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu (UNECA), Afrika’da yeterli önlemler alınmadığı takdirde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en az 300 bin ile 3,3 milyon arasında insanın hayatını kaybedebileceğini açıkladı.

Komisyon tarafından salgının ekonomi ve sosyal hayat üzerindeki etkilerine ilişkin hazırlanan raporda, virüsün yayılımı kontrol altına alınsa dahi olumsuz ekonomik etkilerin kıta için kaçınılmaz olduğu vurgulandı. Kıtada büyük şehirlerde yaşayan insanların yüzde 56’sının aşırı kalabalık ve imkanların kısıtlı olduğu kenar mahallelerde yaşadığına dikkat çekilen raporda, sadece yüzde 34’lük bir kesimin en temel el yıkama olanaklarına sahip olduğu aktarıldı. Raporda, salgını durdurmak için alınacak önlemlere bağlı olarak en az 300 bin ile 3.3 milyon arasında insanın virüs nedeniyle hayatını kaybedebileceğine işaret edildi. Raporda, Hükümetlerin sağlık ve sosyal alandaki ihtiyaçları karşılaması için 100 milyar dolara ihtiyaç duyduğu belirtildi. (AA)

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